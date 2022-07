Una actriz cubana criticó a los ganadores del sorteo de pasajes de visita a la isla: “¿Olvidaste lo que te costó tener visa?”

A principios de mes, el entusiasmo de los cubanos que residen en la Florida fue noticia por la euforia con la que recibieron un sorteo organizado por una agencia de viajes establecida en Estados Unidos. Los pasajes que ofrecía se convirtieron en el anhelo de tantos que desean reencontrarse con su familia en Cuba, pero que no pueden costear los traslados o se habían visto imposibilitados por las restricciones impuestas durante la administración de por Donald Trump. En esas fechas, Cubamax Travel, ubicada al sur del estado, anunció que entre julio y agosto enviarán cinco aviones de pasajeros de manera gratuita. El único requisito para hacerse acreedor de un asiento era acudir a sus instalaciones y pedir el boleto.

En el anuncio del mega evento organizado el 9 y 10 de julio, la agencia prometió regalar más de 700 pasajes y más de 350 mil dólares en premios. Los vuelos planeados a diferentes destinos del país caribeño son Varadero y Santa Clara, el 18 y 14 de julio, respectivamente, y Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, el 3, 11 y 16 de agosto, en ese orden. Los lugares ya están ocupados por entusiastas cubanos que ahora serán turistas en su propia tierra.

Cubanos celebran ser los ganadores de una rifa para ir de visita a su país

El sorteo ocurrió poco después de que el gobierno de Joe Biden levantó las restricciones impuestas a Cuba por su antecesor, Donald Trump. Desde fines de 2019, la medida impedía que las aerolíneas estadounidenses viajaran a otros lugares que no fueran La Habana y restringieron los vuelos charter. Las autoridades argumentaron que buscaban “fortalecer las consecuencias económicas para el régimen cubano, por su represión continua al pueblo cubano y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela”. En junio de 2022 terminaron con ese y otros impedimentos como parte de un cambio en la política de los Estados Unidos.

Cubamax Travel registró largas filas de automóviles con cientos de cubanos que acudieron a probar su suerte, formándose hasta en cuatro ocasiones para hacer realidad el viaje de reencuentro con su familia. En los videos compartidos por los medios de comunicación fue evidente la alegría de quienes se hicieron con un boleto ganador al abrir el sobre. Algunos lloraron y gritaron después de estar formados durante más de cuatro horas bajo el sol del inclemente verano.

La actriz Judith González critica a los cubanos que ansían volver a su país

Pero no todo ha sido entusiasmo, la actriz Judith González, intérprete del famoso personaje Magdalena la Pelua, publicó un mensaje dirigido a los cubanos que celebran uno de esos pasajes ganadores: “He visto gente con un grado de esquizofrenia enorme, que si en este país nadie me da ayuda. Señor, en este país usted lo único que tenía que hacer era llegar a trabajar, porque este es un país que el que llega a trabajar vive dignamente y nadie lo tiene que mantener”, comentó respecto al caso de un hombre que expresó su felicidad y ese reproche por la falta de apoyo económico por parte del gobierno de Estados Unidos.

Judith González es una actriz cubana que llegó a los Estados Unidos en 1995 y desde hace varios años interpreta el personaje de Magdalena La Pelúa @magdalena_la_pelua_oficial - @magdalena_la_pelua_oficial

González insistió en que no está en contra de quienes desean visitar a su familia, pero hace un llamado a la reflexión sobre los motivos que los hicieron salir de Cuba en primera instancia. “Nosotros los cubanos tenemos que empezar a ser un poquito coherentes. ¿Se te olvidó el trabajo que pasaste para coger esa visa, para cruzar la frontera o que viniste en balsa? Ve, no hay ningún problema, pero no salgas gritándolo a la calle por respeto a los otros. Por respeto a los que están presos en Cuba por pedir un cambio, porque hay un régimen totalitario que acaba con el pueblo de Cuba”, expresó.

Judith González nació en Ciego de Ávila, Cuba, en 1971. Estudió teatro en su país y emigró a Estados Unidos en 1995, desde México. La actriz ha contado la difícil travesía que vivió para cruzar la frontera, un viaje en el que incluso tuvo que dormir en el desierto. Después de residir ocho meses en Las Vegas, escondida de las autoridades migratorias durante varios años, se mudó a Miami y le tomó más de una década llegar a la televisión.