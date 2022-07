El restaurante que es un boom en Nueva York, llega a Miami y causa furor por su particular menú

Miami es la ciudad del arte, la cultura y los rascacielos y además sobresale por seguir en el tiempo ciertas tendencias gastronómicas, desde las especialidades coreanas a las italianas, cualquier lugar del mundo tiene su rincón especial para esta zona de visitantes cosmopolitas. Ahora parece que se produce una explosión de restaurantes de Oriente Medio y el último, Mazeh, acaba de inaugurar con un menú de tapas.

Meze o mezze significa aperitivo o plato pequeño en Grecia y Oriente Medio, en esta nueva incursión moderna es el foco principal y la brújula de la experiencia para quienes acudan a este restaurante. Los comensales podrán pedir varios platillos en diferentes tiempos y elaborar el ideal con variedades de texturas y hasta temperaturas, con opciones frías y calientes. Pueden elegir entre brochetas de carne y vegetales, así como ceviche de Jaffa (cordero molido o pescado a la parrilla dentro de una pita fresca). Ahora que, si quieren degustar la especialidad, lo ideal será ordenar las cajas Tiffin, que son la insignia de Mazeh y pequeños bocados con deliciosos dips y untables servidos con pita.

En cuanto a los desayunos, Mazeh hace tablas en lugar de tapas. Puedes elegir la griega, con huevos, ensalada tzatziki y queso feta; o la continental, con surtido de pan y huevos. Este restaurante que se convertirá en un rincón de Medio Oriente en Miami abrió el 15 de julio e inicia con la comida desde las siete de la mañana. Está ubicado dentro de Yotel Miami y todos los detalles pueden consultarse en su sitio web.

De Nueva York a Miami

Mazeh es una fusión del Oriente Medio moderno en Miami Mazeh

Un grupo de hostelería con sede en Nueva York lleva la comida de Medio Oriente a Miami; Mazeh es de GPG Hospitality, quienes están detrás de otros reconocidos restaurantes como Nur y Lamalo de Manhattan. El comedor también tiene un programa de cócteles, con bebidas originales como You Oughta Know, hecho con vodka, Lilet Rouge, toronja, eneldo y miel. Además, las sorpresas no perderán vigencia, ya que a finales de este año prevén la salida de un salón exterior que llamarán Float.

¿Qué otros lugares se inauguran recientemente en Miami?

Las últimas inauguraciones en Miami incluyen diferentes opciones, entre las que se encuentran:

My Way

Este sitio, propiedad de Jerome Alexander, es un nuevo asador italiano en Miami. Se trata del tercer restaurante de Jerome y ofrece un menú de platos de pasta y bistecs clásicos. También tiene una barra de cuatro niveles, que incluye camarones, ostras, langostas, mejillones, salmón, almejas y cangrejo.

Painting With A Twist

Pedro López y Jaydelyn Ortiz presentaron su restaurante que tiene un concepto único para los amantes del arte: pintar y beber. Aquí los visitantes podrán disfrutar de sus cocteles mientras crean su propia obra de arte.

El comedor de Patio Isola

Este es una opción con un gran jardín, al estilo de una villa italiana. El restaurante hermano de Casa Isola, también en Miami, sirve platillos clásicos con las recetas del chef Santo Agnello.

Sesame Asian Cuisine

Tres jóvenes chefs, Kevin Chen, Jay Lam y Barry Liu, produjeron este concepto con inspiración japonesa, china y tailandesa que se funde con toques latinos y estadounidenses como una fusión de la cocina asiática moderna.