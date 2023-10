escuchar

El sábado por la mañana, Israel sufrió el ataque por aire, tierra y mar por parte del movimiento Islamista Hamas desde Gaza, en una acción criminal que dejó hasta el momento unos 600 muertos -entre ellos, tres argentinos- y produjo que el gobierno israelí se declare en estado de guerra y ejecute una contraofensiva sobre este la Franja.

Los bombardeos del grupo terrorista generaron conmoción y temor en la población de Israel. Una actriz cubana, Daniela Tapia, que se encontraba de visita en al país de medio oriente, relató en primera persona su experiencia bajo el ataque de Hamas. “Ni en la peor pesadilla imaginé vivir algo así”, aseveró la intérprete, que se refugió en un búnker con una familia para proteger su vida.

Tapia es una actriz cubana nacionalizada colombiana que se encontraba de vacaciones en medio oriente. El sábado por la mañana, cuando se produjo el ataque de Hamas, ella se encontraba en Israel.

La intérprete utilizó su cuenta de Instagram para narrar la dramática situación que estaba atravesando ella y la población bajo el ataque. En sus primeras historias transmitió desde un búnker donde se protegía de los ataques y más adelante ya lo hizo de camino y luego desde el aeropuerto de Tel Aviv, desde donde estaba esperando para poder salir del país.

En los primeros posteos, realizado, la actriz transmite desde un búnker: “Hola a todos. Duro. En mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas, como caen. Muy duro”.

“Estoy en una casa con una familia, con niños. Hay un búnker que nos protege. Y nada. Solo le pido a Dios salir y estar con mi familia”, dijo más tarde. En el video la artista, que es muy popular en Colombia tras ganar la última emisión de MasterChef Celebrity de ese país, se encuentra en lo que se ve como un lugar cerrado, y con muy poca luz. Ella da su testimonio con una cámara que la toma de cerca. Se encuentra en penumbras y habla en voz muy baja.

Más adelante, la mujer le habla a sus seguidores y les pide que, para saber novedades sobre el conflicto, “entren en Internet”. Luego, explica: “Estoy en un momento de mi vida que estoy en shock. Me desperté a las 8 de la mañana con bombas. No saben lo que es despertarse y sentir: ‘Pu!, ¡Pu!’. No les puedo explicar lo que es. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo. El Estado de Israel entró en guerra hoy. Alerta roja. Todo el mundo está tratando de salir del país”.

Daniela Tapia visitó varios puntos de Israel, como es el caso de Jerusalén, donde se tomó esta postal tres días atrás Ig / @danielatapiaoficial

Más adelante, en otro de sus posteos a la actriz se la ve más angustiada. Es que la mujer contó el episodio más extremo que vivió cuando viajaba hacia el aeropuerto, mientras comenzaron a caer las bombas sobre la población civil. “Tuvimos que parar en la carretera en el medio de la calle, porque estaban bombardeando. Y tuvimos que tirarnos en el piso en el medio de la carretera. Todo el mundo tirado en el piso con niños”, relató Tapia, en un acceso de llanto.

Más adelante, en la siguiente de sus historias, Tapia ya se encuentra en el aeropuerto y habla de las posibilidades que tiene de salir de Israel. Primero, la joven agradece por todos los mensajes de preocupación y aliento que recibió, y luego cuenta: “Logré llegar al aeropuerto. De la salida del búnker a la llegada al aeropuerto, ni en la peor de las pesadillas imaginé vivir algo así”.

Luego contó que todas las aerolíneas internacionales estaban suspendidas excepto Aerolínea Israelí, “que gracias a Dios es la que yo escogí”, aclaró, para luego explicar que esa empresa aérea, a diferencia de las demás, “es la única que tiene un sistema antimisiles”.

Daniela Tapia retornó sana y salva a Colombia y se reencontró este domingo con su mamá y su mascota Ig / @danielatapiaoficial

Sobre el final, la actriz cubana de nacionalidad colombiana cuenta los temores que tiene en la previa de su vuelo: “Como quiera que sea me da miedo subirme a un avión con misiles en el aire. Por mucho que digan que tienen el sistema antimisiles es como que trato de no ponerlo en mi mente. Trato de darle razón a todo, pero es muy duro. Muy duro, muy duro”.

Finalmente, este domingo, en su cuenta de Instagram, Daniela Tapia realizó un posteo en el que se ve que llegó sana y salva al aeropuerto y pudo reencontrarse y darse un abrazo con su madre y el resto de sus familiares.