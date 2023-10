escuchar

Úrsula Corberó y Ricardo “El Chino” Darín se convirtieron en una de las parejas del momento, desde que comenzó su relación hace siete años. La española se declaró una fiel enamorada de la Argentina cada vez que visitó el país y, a través de las redes sociales, suele postear imágenes de sus viajes con el actor. Este domingo, la intérprete de Tokio en La casa de papel (Netflix) compartió una foto de ambos desde el avión y mostró la peculiar serie que eligieron durante el vuelo.

La actriz catalana dio sus primeros pasos en la actuación desde muy chiquita, aunque su salto a la fama llegó con la serie Física o Química, que se emitió en la televisión española en 2008, donde también apareció Michel Brown. Posteriormente, se dio a conocer en el terreno internacional con el aclamado éxito de La casa de papel, que se estrenó en Netflix en 2017 y contó con cinco temporadas.

Úrsula Corberó interpretó a Tokio en La casa de papel Netflix

El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron durante el rodaje de La embajada (2016), una producción de Carlos Sedes que contó únicamente con una temporada. El romance que simularon en la ficción traspasó las cámaras y la pareja se mostró unida desde entonces. En las últimas horas, la actriz española mostró con sus 27 millones de seguidores en Instagram que viajó con su novio en el avión.

Úrsula Corberó y el Chino Darín posaron juntos desde el avión Instagram: ursulolita

Pero las miradas se dirigieron hacia un detalle: la producción que eligieron mirar durante el vuelo. Se trató de El cuerpo en llamas, la serie que recientemente estrenó la actriz. Bajo la dirección de Jorge Torregrossa, Corberó dio vida a Rosa Peral, la principal acusada del Crimen de la Guardia Urbana, que sucedió en Barcelona en 2017.

Un cuerpo apareció calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, en Cataluña, el 4 de mayo de 2017. Se trató de Pedro Rodríguez, un agente de los Mossos d’Esquadra que mantenía una relación con Peral. Así, a través de una extensa investigación, la mujer se situó como la principal sospechosa, junto a un compañero con el que mantuvo una relación extramatrimonial, Albert López.

Úrsula Corberó protagonizó El cuerpo en llamas de Netflix Instagram: ursulolita

En una de las instantáneas que la intérprete de Tokio compartió en sus Stories de Instagram, mostró la pantalla que sostenía el Chino Darín mientras disfrutaban del viaje en avión, con la imagen de ella misma en su papel de Rosa Peral.

El tremendo accidente que sufrió Úrsula Corberó durante el rodaje de El cuerpo en llamas

La actriz española protagonizó la nueva serie de Netflix, que aterrizó en el streaming el 8 de septiembre, junto a Quim Gutiérrez y José Manuel Poga. En diálogo con la periodista María Guerra en el podcast La Script, Úrsula Corberó relató el tremendo accidente que vivió durante el rodaje de El cuerpo en llamas.

“Un día, que yo estaba muy cansada, tenía una escena en la buhardilla, que es la habitación de mi hija [en la ficción]. Y ya, todo mal. Porque ahí tú no puedes mirar el móvil (celular)”, comenzó. Y relató: “Me pegué una santa hostia (un golpe) en la frente con la viga”.

La actriz concluyó el relato de su percance: “Me tiré una hora y media de reloj llorando. Tuvieron que parar el rodaje. No me salió ni un hematoma, porque yo siempre digo que estoy diseñada para rodar. Es una cosa increíble”.