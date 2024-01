escuchar

Una bailarina de 25 años murió tras comer un producto con maní mal etiquetado. La noticia del fallecimiento de la joven nacida en Manchester, Reino Unido, causa conmoción entre la comunidad artística de Nueva York, ciudad a la que llegó en 2018 para unirse a una escuela de danza. Al parecer, las galletas, que contenían el ingrediente no declarado en la etiqueta, fueron fabricadas por la compañía Cookies United y vendidas por el minorista Stew Leonard’s.

El bufete de abogados Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf, que tomó el caso de la joven, confirmó que la muerte de Órla Baxendale sucedió el pasado 11 de enero de 2024. En un comunicado escribieron: “Una talentosa bailarina, tenía apenas 25 años cuando su vida se vio truncada debido a un shock anafiláctico resultante de una grave reacción alérgica”.

La joven inglesa llegó a Estados Unidos en el 2018 para seguir con sus estudios y carrera en la danza. Bufete de abogados GGCRBHS&M

Qué le pasó a la bailarina de 25 años

El fallecimiento de Baxendale se debió a un desafortunado incidente relacionado con el consumo de una galleta que contenía maní no revelado en la etiqueta. La División de Seguridad de Alimentos, Normas y Productos (DCP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut y el Departamento de Salud Pública de Connecticut, estado en donde se localiza el local de comestibles, advirtió al público sobre el producto.

Stew Leonard’s retiró del mercado los ítems relacionados con la muerte, que fue reportada inicialmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Las galletas florentinas, con fecha de caducidad del 5 de enero de 2024, se vendieron en Danbury, una ciudad ubicada en el condado de Fairfield, y Newington, un pueblo ubicado en el condado de Hartford, del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.

Las galletas fueron fabricadas por Cookies United y vendidas en los locales de Stew Leonard's. Departamento de Protección al Consumidor del estado de Connecticut

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut, la joven bailarina, que residía en Nueva York, consumió las galletas en una reunión social. Asimismo, advirtió a los consumidores con alergia a las nueces acerca de desechar las galletas inmediatamente, o devolverlas al punto de venta y buscar atención médica si es necesario.

Las galletas florentinas fueron producidas por el mayorista, Cookies United, en Islip, Nueva York, y etiquetadas con la marca Stew Leonard’s. Por precaución, el DCP trabajó con el local de comestibles para eliminar todos los productos horneados producidos por la compañía. Actualmente, los investigadores trabajan con funcionarios de salud pública estatales y locales en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey para determinar la causa del error.

En un mensaje grabado en video, la cadena de locales de comestibles de Connecticut, manifestó: “Es un día triste para nosotros. Nos enteramos de que un cliente falleció”. También comentó que las galletas fueron compradas “a un proveedor externo y, desafortunadamente, el proveedor cambió la receta y comenzó a pasar de los porotos de soja al maní, y nuestro director de seguridad aquí en Stew Leonard’s nunca fue notificado”.

Al respecto, Cookies United, también publicó un aviso en el que informó: “Debemos señalar que Cookies United notificó a Stew Leonard’s en julio de 2023 que este producto ahora contiene maní y que todos los productos que se les envían han sido etiquetados en consecuencia”. Asimismo, indicó que el producto se vende bajo la marca Stew Leonard’s y se reenvasa en sus instalaciones. “La etiqueta incorrecta fue creada y aplicada a su producto por Stew Leonard’s”.

Quién era Órla Baxendale

Órla Baxendale nació en 1998 en Manchester, Reino Unido, ciudad en la que creció y se inició en la danza irlandesa a una edad muy temprana. Comenzó a formarse en el ballet en Northern Ballet Academy y Elmhurst Ballet School, ambas en Inglaterra. Tras su graduación, actuó profesionalmente en varios estilos, incluidos danza contemporánea, ballet clásico y teatro musical, así como cine, televisión y producciones escénicas en vivo.

The Ailey School, escuela de danza en la que estudiaba Órla Baxendale, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Instagram @theaileyschool

En 2018, se mudó a Nueva York para formarse como estudiante becada en The Ailey School. Actuó en la Semana de la Moda de Nueva York y fue miembro del elenco de English With An Accent, una producción de danza y teatro que se presentó en el Lincoln Center. También formó parte de un grupo de entretenimiento y trabajó en múltiples proyectos independientes.

En un mensaje en redes sociales, la academia expresó su tristeza y se unió a la pena de la familia. “La escuela Ailey está profundamente triste por el fallecimiento prematuro de la alumna Órla Baxendale”. En sus palabras, indicaron que la joven se había convertido en una parte integral del mundo de la danza de Nueva York, al perseguir su pasión, su luz brillante y hacer lo que más amaba.