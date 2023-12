escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dio a conocer en un informe de cumplimiento que Coca-Cola Company tuvo que retirar más de 2000 cajas de latas con productos en variedades como Fanta, Sprite y Diet Coke. La alerta sanitaria se dio en los estados de Alabama, Florida y Mississippi y el motivo fue la detección de “potencial material extraño”.

En el reporte de la agencia no se especifica cuál fue el elemento encontrado en las latas de refresco, en tanto que la compañía tampoco ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, se informó que fue la propia empresa la que inició el retiro voluntario de los productos el pasado 6 de noviembre, y que este fue realizado por la empresa United Packers, con sede en Alabama.

Coca-Cola Company realizó el retiro voluntarios de miles de cajas de sus productos en Alabama, Florida y Mississippi Unplash / Charlie Wollborg

La FDA clasifica los retiros del mercado en una designación numérica para indicar el grado relativo de peligro para la salud que presenta el producto. En este caso, se le indicó que se trata de una Clase II, “una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

El retiro de refrescos incluyó:

Paquetes de 12 Coca-Cola Light marcados con los números de lote JAN2924MBD3 y UPC 49000028911 y con fecha de caducidad del 29 de enero de 2024.

marcados con los números de lote JAN2924MBD3 y UPC 49000028911 y con fecha de caducidad del 29 de enero de 2024. Paquetes de 12 Fanta Orange con números de lote UL2924MBD3 y UPC 49000030730.

con números de lote UL2924MBD3 y UPC 49000030730. Paquetes de 12 Sprite con números de lote JUL2924MBD3 y UPC 49000028928.

Coca-Cola afirma que todos los productos fueron retirados

Un portavoz de compañía de bebidas dio una actualización para Fox Business: “No queda ningún producto afectado en el mercado y todas las actividades de retirada en esos mercados están completas”. También aseguró que se eliminaron de los estantes una cantidad limitada de Fanta Orange, Sprite y Diet Coke, en un total de 48 tiendas localizadas en Valparaíso, Florida; Robertsdale and Mobile, Alabama y Gulfport and Ocean Springs, Mississippi.

La FDA alerta sobre el consumo de refrescos de la compañía Coca-Cola posiblemente afectados Unplash / Krzysztof Hepner

Según la FDA, miles de latas se vieron afectadas por el material extraño no especificado. En total, se retiraron 417 cajas de Diet Coke, 14 de Fanta Orange y 1557 de Sprite. De acuerdo con la agencia, una empresa puede optar por eliminar o corregir un producto distribuido por cualquier motivo y bajo cualquier circunstancia. Si hace esto porque cree que su producto infringe las normas y debe notificarlo inmediatamente.

“El retiro del mercado es una acción voluntaria que se lleva a cabo porque los fabricantes y distribuidores cumplen con su responsabilidad de proteger la salud y el bienestar públicos de productos que presentan un riesgo de lesiones o engaño grave o que son defectuosos de otro modo”, explica la administración, que también ha aconsejado a los consumidores que no beban refrescos si se encuentran en posesión de los productos afectados.

The Coca-Cola Company es una corporación multinacional estadounidense con sede en Atlanta, Georgia. En su sitio oficial indican que su portafolio de productos se ha expandido a más de 200 marcas, desde la marca registrada Coca‑Cola, hasta bebidas deportivas, jugos, lácteos y bebidas alcohólicas.