Una familia mexicana lleva dos meses encerrada en su casa de Mineápolis por miedo al ICE

Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump

Las cortinas de la casa de esta familia mexicana permanecen cerradas todo el día, y la puerta está reforzada con una barra de metal para evitar que la tiren abajo

Llegaron a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década, pero en las últimas semanas su sueño americano se ha convertido en pesadilla

Mineápolis se ha vuelto el epicentro del descontento de parte de la sociedad contra las política de Trump después de que dos agentes del ICE, el controvertido servicio federal de control de inmigración, mataran a tiros a dos manifestantes

"Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa", declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo

Esta madre de 47 años tiene cuatro hijos. Luis se queda encerrado con ella porque nació en México

Los otros tres son estadounidenses de nacimiento, pero ella se preocupa mucho cada vez que salen de casa

"Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar", dijo con voz temblorosa

Los hijos saben que deben enviar un mensaje antes de volver a casa, o de lo contrario no se les abrirá la puerta cuando llamen

A sus 15 años, Luis ansía poder ir y venir como lo hacen sus hermanos y hermanas, y sueña con ir al restaurante de comida rápida que hay al final de la calle "cuando las cosas mejoren (...) Ahora mismo está literalmente tan cerca, pero tan lejos"

Luis atiende a sus clases desde casa. Después se entretiene con videojuegos, a veces cinco horas al día. "Es lo único que me hace olvidar lo que está pasando", murmura

Su padre Carlos está furioso por la situación que atraviesan

Trabaja instalando encimeras de granito. La familia ha gastado en casi tres años US$11.000 en abogados para tramitar los visados

Los padres tienen permiso de trabajo, pero ese documento ya no los protege del arresto y deportación

"Ellos te dan un papel para trabajar, pero no sirve para estar legalmente en este país. ¿Cómo puede ser?", se pregunta Carlos

"Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude a nosotros. No creo que nos merezcamos esto. Nosotros no hemos hecho nada malo, no somos convictos", añade este hombre de 43 años

Existe un temor generalizado entre los vecinos de Mineápolis a la violencia de los agentes migratorios

Trump ha ordenado intensificar las redadas en bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago

Carlos explica que las cosas han cambio radicalmente entre el primer y el segundo mandato del republicano. De 2017 a 2021, no sentía la necesidad de encerrarse porque las operaciones estaban más focalizadas

Operación Metro Surge

Dos hombres que Carlos conocía fueron deportados durante el primer mandato de Trump. "Uno estaba en el tráfico de drogas, el otro golpeaba a su mujer", explica

Mientras la Operación Metro Surge continúa en Mineápolis, surgen preguntas sobre cuántas personas inocentes se ven afectadas por las redadas

En Los Ángeles, durante un aumento de las redadas el verano pasado, las estadísticas mostraron que más de la mitad de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales

Normalmente, entre el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar US$6.000 al mes. Pero desde diciembre no han tenido ingresos

Para pagar los US$2.200 del alquiler de enero, pidieron prestados US$1.500 a un amigo

No saben cómo se las arreglarán el mes que viene, pero rezan para que los agentes federales sean enviados a otra parte del país

La situación les genera angustia. "¿Y si nunca acaba?", se pregunta Carlos. "El presidente tiene que estar tres años más, tres años es bastante tiempo"

Ana ya se hace a la idea de volver a México. "Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos", confiesa