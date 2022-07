Respondió si la suba del dólar afectaba a la aprobación de la visa para Estados Unidos y generó polémica

Miss Americana es una tiktoker colombiana que se dedica a crear contenido con un foco principal en el trámite de la visa para Estados Unidos. Brinda diferentes consejos para todos sus seguidores y para aquellos que buscan explicaciones sencillas en el trámite de su documento. En uno de los últimos videos, respondió a la pregunta de algunos solicitantes sobre el aumento en el precio de dólar y si este podría ser un motivo por el cual las autoridades migratorias le negarían la visa a algún extranjero.

Lo cierto es que esta pregunta aplica no solo a Colombia, de donde es oriunda la influencer, sino que también a la Argentina y muchos otros países del mundo. A través de su cuenta @missamericanaco, la latina dijo que sí es posible que esto repercuta en la decisión del oficial consular, ya que ellos toman como referencia el sueldo que percibe cada persona que desea ingresar a territorio estadounidense. Mencionó que el salario mínimo que debe tener cada solicitante es de 700 dólares y que, si es menor, hay probabilidades de que el documento sea denegado.

Una influencer responde la pregunta de si el dólar afecta en la aprobación de la visa

Para entender un poco mejor, comentó que si el precio del dólar sube, la moneda del país de origen del extranjero que solicita la visa se deprecia. Esto quiere decir que cuando el cónsul haga la conversión del dinero que se gana a dólares, el sueldo será menor porque la moneda estadounidense valdrá más.

Así que, desde su perspectiva como profesional en el trámite de las visas, recomendó a todos los viajeros que quieran tramitarla, esperar a que el dólar baje de precio para que su sueldo se vea beneficiado a los ojos de la embajada o el consulado. “Esperen a que baje el dólar si no ganan más de 700 dólares”, añadió la tiktoker.

Esto generó algunas reacciones entre los tiktokeros. Por un lado, estaban algunos que arremetieron contra ella al decirle que esa información no era cierta, ya que había personas a quienes se las habían aprobado sin siquiera tener un trabajo estable, por lo que la premisa del sueldo mínimo de 700 dólares no sería real en ese caso. “A mí me la aprobaron en marzo y no estoy trabajando”, dijo una usuaria.

Otras recomendaciones para asegurar la aprobación de la visa de Estados Unidos

Además del sueldo que el visitante debe tener, hay algunos otros requerimientos que el oficial consular evaluará para decidir si aprueba una visa o no. Hay que recordar que el primer paso para solicitarla es llenar el Formulario DS-160, en donde el aspirante debe volcar toda su información personal: desde sus datos generales, hasta alguna información específica como su sitio de trabajo, datos sobre su familia, entre otros.

Los consejos para tramitar con éxito la visa de Estados Unidos dependen de la experiencia de cada experto Unsplash

En el caso de la visa a Estados Unidos como turista, lo que el cónsul quiere saber cuando hace la entrevista es si el extranjero puede costear su viaje y si tiene lazos fuertes con su país de origen. Esto para evitar que arribe al país norteamericano y después se quede a trabajar.

Es por ello que se deben tomar en cuenta algunos aspectos, donde el principal y más importante es siempre hablar con la verdad, porque de lo contrario no solo la visa podría ser rechazada, sino también podrían vetar a la persona para que no pueda volver a tramitarla en un tiempo determinado.