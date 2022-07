Los alimentos prohibidos para ingresar a Estados Unidos: con cuáles te pueden anular la visa

Al igual que la mayoría de países, Estados Unidos tiene restricciones para todos los viajeros que deseen entrar a su territorio. Son muchos los artículos y productos que no están permitidos, incluidos algunos alimentos. Así que si pensabas llevar algo de comida típica de tu país, será mejor que revises este listado de todo lo que no se permite ingresar, ya que en caso de incumplir con la normativa, podría haber consecuencias como multas o incluso la anulación de la visa.

Las limitantes tienen el objetivo de resguardar la integridad de todas las personas que se encuentran en territorio estadounidense. En todos los casos se fundamentan en preservar la salud, seguridad pública, seguridad nacional o protección de la flora y la fauna del país. Así que, sin excepciones, todos los viajeros deben cumplir con las normas, sin importar si son residentes, ni la vía por la cual ingresan, sea tierra, aire o mar.

Por razones de salud y seguridad nacional, algunas frutas y verduras no pueden ingresar a Estados Unidos

¿Cuáles son los alimentos prohibidos para entrar a Estados Unidos?

Camote

Caña de azúcar

Okra (Quimbombó)

Manteca o grasa de cerdo

Salchichas (chorizo)

Jamón

Papas

Té de limón

Huevos de ave

Leche

Carne cruda

Huevos crudos

Las frutas y verduras frescas deben estar en un estado limpio. Podría restringirse su acceso si tienen algún insecto o enfermedad.

¿Cuáles son los alimentos que sí pueden ingresar a Estados Unidos, pero que deben declararse?

Ketchup

Mostaza

Arroz, solo si no tiene cascarilla y no proceda de ningún país de donde es nativo el escarabajo Khapra, esto es el sur de Asia

Mayonesa

Aceite de oliva y otros de origen vegetal

Pan

Chocolate

Caramelos

Galletas

Tortas y otros productos horneados

Crema agria

Yogur

Mantequilla y aceite de mantequilla

Quesos duros y semi duros que no contienen carne. También Feta, Brie, Camembert, Mozzarella

Pescado, camarones y abalones, tanto frescos como congelados, ahumados, secados

Dátiles e higos secos y otra fruta deshidratada

Fórmula para bebés (sustituto comercial de leche materna)

Sardinas y otros alimentos enlatados, así como los envasados en frascos al vacío. Es indispensable que no contengan carne vacuna o de ave

Jugos enlatados comercialmente

Té y café en paquetes comerciales

Especias secas, salvo que sean hojas o semillas de lima, naranja, limón o la semilla de cualquier otra fruta

Fideos sin ningún elemento de huevo o carne

Harina de arroz, avena, maíz o trigo

Setas, frescas y secas

Leche, siempre que no sea de cabra y que esté destinada para el consumo de un infante

Frutos secos que hayan sido hervidos, cocinados, hecho puré o asados. Si no son de las formas nombradas, deben ingresar sin cáscara

Coco sin cáscara

Ajo pelado

Mezclas para hornear en paquetes comerciales

Paquetes de preparado de puré de papa

Miel

Aloe, siempre y cuando sea solo la parte de la planta

Jengibre sin raíz

Tamarindo

En caso de infringir las reglas de ingresar alimentos prohibidos a Estados Unidos, se le podría anular la visa al viajero Shutterstock

Si todavía te quedan dudas del alimento que quieres llevar, o si este no aparece en estas listas, puedes entrar a la base de datos oficial del gobierno. Allí se introduce el nombre del alimento y el país de origen. En caso de que el resultado de la consulta sea “0″ o “Condition of entry treatment”, quiere decir que no se puede llevar. En cambio, si la respuesta es “Subject to inspection”, puedes viajar con el mismo sin ningún problema.