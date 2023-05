Una mujer indocumentada dio a luz en su casa de Florida y ahora enfrenta cargos por la muerte de su bebé

escuchar

Una mujer que vive en Florida sin documentos dio a luz en su casa. Según dijo a la policía, no fue al hospital porque no cuenta con el estatus legal y también porque no tenía dinero para cubrir los gastos. El bebé nació sin vida y ella se deshizo del cuerpo, por lo que ahora enfrenta cargos relacionados con la omisión y transporte del niño. Este incidente se registró en el marco de la firma de DeSantis de una estricta ley migratoria que entrará en vigor a partir del 1 de julio.

El 11 de mayo un hombre encontró una bolsa con un bebé recién nacido en un basurero que estaba detrás de una tienda de Lakeland. Enseguida, la policía se involucró e inició la búsqueda de los responsables. “Era un bebé masculino, que todavía tenía la placenta y el cordón umbilical, por lo que (el sujeto) llamó al 911″, dijo el jefe de policía de Lakeland, Sam Taylor, en declaraciones citadas por Univision.

El Departamento de Policía de Lakeland publicó imágenes de varias personas que podrían estar relacionadas con la localización del menor, por lo que la mamá se entregó y reveló la verdad. Se trata de Brusela D’Enstachio-Lugo, de 34 años, quien aseguró que había dado a luz el 10 de mayo y admitió haber llevado al bebé hasta el contenedor ese mismo día.

El reporte policial obtenido por el mismo medio decía que la mujer, cuya nacionalidad se desconoce, cooperó totalmente con los detectives en la investigación. En su testimonio, aseguró que no sabía que estaba embarazada antes de dar a luz, que solo tenía síntomas menores y que creía que estaba enferma. Cando se dio cuenta de que su hijo estaba a punto de nacer, prefirió quedarse en casa.

En el informe forense se detalló que el niño nació sin vida y con una severa deformidad cerebral. Ahora, la mamá enfrenta cargos de un delito menor de primer grado por almacenamiento, preservación y transporte de restos humanos. Además, las autoridades locales informaron al Departamento de Seguridad Nacional sobre su estatus migratorio.

La nueva ley de Florida en los hospitales

La legislación impulsada y firmada por el gobernador DeSantis dicta que el personal de los hospitales afiliados al Medicaid deben pedir información sobre la situación migratoria de cada paciente antes de atenderlo. Eso significa que un indocumentado tendrá que revelar que está de forma irregular en el país si pretende recibir atención médica. Esta ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En consecuencia, algunos expertos en materia de migración ya alertaron a los inmigrantes sobre cuáles son sus derechos dentro del país. El abogado José Guerrero le dijo al medio citado que cualquier persona tiene derecho a negarse a hablar sobre su estatus. Afirmó que las autoridades deben portar una orden judicial para poder hacer detenciones, de lo contrario no pueden proceder.

Decenas de inmigrantes han dejado Florida ante la próxima entrada en vigor de la ley ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Por su parte, Susan L. Valdés, activista representante del distrito 64 de Florida, explicó cómo funcionará la nueva ley en los hospitales. Coincidió con Guerrero en que en el cuestionario que el personal médico les hará, habrá una opción de “no quiero declarar”, así que los inmigrantes pueden ir todavía al hospital sin temor: “Tenemos que entender que los hospitales están obligados a no dar información por la ley HIPAA. Si no queremos dar nuestro estatus, no tenemos que darlo. Bajo la ley, ellos no pueden entregar la información de un paciente”, agregó.

