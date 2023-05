En TikTok, todos hablan de la ley de DeSantis contra los indocumentados en Florida

escuchar

Las severas medidas aprobadas por Ron DeSantis contra la migración preocupan a muchos en Florida. La semana pasada, el gobernador promulgó una ley que establece penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que transporten personas de manera ilegal. Además, crea sanciones para aquellos que le den trabajo a “extranjeros no autorizados”. En redes sociales muchos expresaron su preocupación acerca de la nueva normativa.

Puede que Florida no limite en su frontera con otro país, como sí Nuevo México, California, Texas y Arizona, pero eso no detuvo al posible precandidato republicano a la Casa Blanca, que todavía no anuncia su postulación,para promover un proyecto de ley que castigue a todo aquel que preste algún tipo de apoyo a las personas indocumentadas.

En el texto de la ley se prevé, entre otras cosas, la sanción con una pena de 15 años a aquellos que trasladen a inmigrantes indocumentados a Florida. El texto también le otorga a DeSantis un presupuesto de 12 millones de dólares para activar iniciativas de reubicación de personas con estatus de ilegalidad.

Asimismo, la contratación de inmigrantes también será castigada. A partir del 1° de julio, las empresas privadas con 25 o más empleados deben utilizar el programa E-Verify. Se trata de un sistema federal que determina si un empleado tiene permiso para trabajar legalmente en el país.

De esa manera, los negocios que contraten personas indocumentadas se arriesgarían a penas económicas e incluso a perder la licencia para operar. Con relación a esto último, las reacciones en TikTok no tardaron en llegar. Es conocido que, en Florida, los inmigrantes llevan a cabo muchas labores de operarios o jornaleros.

Un usuario de esa red social mostró su paso por el Aeropuerto Internacional de Miami para ilustrar la notable falta de trabajadores inmigrantes. En el clip, compartió su opinión acerca de los trabajadores de un lugar de comida rápida y describió que el local claramente tenía poco personal, por lo cual el tiempo de espera era de al menos 35 minutos.

En ese orden, manifestó que si el local estuviese mejor atendido y con más personal -en una clara alusión a los trabajadores inmigrantes- la espera no sería tan extensa. En otro video, otra persona comparó el “antes y después” de la aprobación de la ley de inmigración.

En la primera parte del clip se observa a un conjunto de jóvenes de rasgos latinoamericanos, trabajando en el mantenimiento del techo de una casa. Segundos después, la imagen cambia a personas blancas que hacen la misma labor pero sin tanta pericia, como una manera de evidenciar que la mano de obra en este sector de la construcción es, en mayor parte, inmigrante.

Por último, en otro clip, una pareja de chilenos hace un paseo por un supermercado en Fort Myers y muestra cómo, luego de la aprobación de la ley, la semana pasada, no hay personas latinoamericanas como clientes; el lugar está prácticamente vacío.

