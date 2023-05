Se acercó a lo que creía que era un caimán en una playa de Florida, pero cuando lo vio frente a frente quedó impactado

escuchar

El pasado jueves, un policía de Treasure Island, en Florida, hizo un peculiar descubrimiento. Mientras recorría una playa de esta ciudad, se encontró con un enorme caimán en la arena. El oficial se acercó para intentar acorralarlo. No obstante, el reptil no respondía a las acciones que le implementaba, por lo que se aproximó más, hasta tocarle la cola. Entonces descubrió que no se trataba de un animal verdadero, sino que era una escultura de arena.

Los hechos fueron compartidos a través de Twitter, en la página oficial de la ciudad floridense, que se ubica a unos 45 kilómetros de Tampa. “¡Mira el tamaño de ese caimán que uno de nuestros oficiales intentó acorralar en Treasure Island Beach anoche!”, escribieron el viernes a mediodía. La publicación estaba acompañada de una fotografía del supuesto reptil. En esta, se observaba al policía tomar por la cola a la escultura, que, a pesar de ser de arena, tenía un aspecto realista. El escultor agregó detalles como escamas en el lomo y colmillos en su hocico, lo que hizo que el agente creyera que se trataba de un verdadero reptil.

Los funcionarios de Treausre Island compartieron la historia del caimán de arena en sus redes sociales Twitter/@TresIslandFL

“Está bien, no era un caimán real, era solo una escultura de arena artesanal”, explicaron en el mismo post. A pesar de que la figura estaba muy bien hecha, el policía tuvo que aplastarla, ya que es temporada de anidación de tortugas marinas en Florida y el falso animal podría representar un obstáculo para este proceso, según detalla el Mediterranean Marine Life Center.

Por su parte, los funcionarios de Treasure Island escribieron en un segundo tuit: “Amamos a las personas talentosas que crean obras de arte en la arena, pero como es la temporada de anidación de tortugas, recuerde aplastar los castillos de arena/esculturas antes de irse. Las tortugas marinas te lo agradecerán”.

¿Es posible que los caimanes aparezcan en una playa?

Es común encontrarse con caimanes en Florida, porque el estado es su hábitat natural. Sin embargo, suelen vivir en pantanos, ríos y lagos de agua dulce, no cerca del mar. El organismo de estos animales no les permite tolerar el agua salada por mucho tiempo, según explica el Zoológico Nacional Smithsonian en su sitio oficial.

No obstante, hay caimanes que desafían a la naturaleza y aparecen en lugares poco habituales, como uno que nadaba en una playa ubicada en Dauphin Island, Alabama, el pasado 7 de mayo. El reptil sorprendió a las personas, dado que emergió del mar para luego pasear por la arena. Los hechos los compartió un testigo en redes sociales.

Un caimán apareció en una playa de Alabama, EE.UU.; los turistas se alejaron para tomar precauciones

“Las cosas que nunca crees que observarás. Es la primera vez que veo un caimán en la Isla Dauphin, en el extremo oeste. Tomen precauciones”, escribió el hombre en su cuenta de Facebook. La publicación tenía fotografías y videos. “No todos los días pasa algo así, es común verlos en Dog River (Alabama) y en el santuario de aves, pero nunca en el golfo. Sabía que si no tomaba fotos, nadie lo creería”, señaló el mismo usuario a un medio local.

LA NACION