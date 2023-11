escuchar

La historia de Loretta emocionó a muchos en las redes sociales por su increíble transformación. El pasado fin de semana, una organización de rescate animal compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se podía ver al can, con el pelo enredado y sucio que le impedía caminar. Con el objetivo de movilizar a su comunidad virtual, pidieron la ayuda de alguna estética canina y la respuesta fue muy positiva.

Poodle and Pooch Rescue of Florida fue la asociación encargada de dar a conocer los detalles de Loretta. Cuando sus voluntarios recibieron la llamada de auxilio, tenían muy poca información y creían que se trataba de una perra con el objetivo de la crianza, así que se dieron cita en el lugar y la llevaron al refugio. Desde ese primer encuentro, notaron que la gran cantidad de nudos de su pelo no le permitía moverse y tuvieron que cargarla.

Ayuda para Loretta, la historia que emocionó en las redes

En un primer posteo del pasado sábado 4 de noviembre, la organización solicitó algún padrino en el área de Orlando que pudiera regalarle al can un corte y baño. “Está en mal estado y estamos buscando un ‘novio de cortesía’ lo antes posible”, se lee en el mensaje con el que acompañaron con la imagen. Los miembros de la organización destacaron que cuando llegó a su cuidado, inmediatamente quedó claro que su condición era peor a la que esperaban.

Loretta pasó por una increíble transformación para recuperar su movilidad Instagram @poodleandpoochrescue

El caso de Loretta generó cientos de reacciones, así que Poodle and Pooch Rescue of Florida le dio seguimiento, hasta que este martes dio a conocer que, a primera hora del domingo, el can fue recibido por The Tail Wags Grooming, en Oviedo. Aunque la estética canina normalmente cierra ese día, hizo un espacio: “Sabíamos que la solicitud de emergencia durante un fin de semana era grande, pero también que no podíamos esperar hasta el lunes para brindarle algo de alivio”.

La asociación compartió la historia en las redes sociales y quedó “absolutamente abrumada con el gran apoyo que llegó rápidamente”. Para poder liberarla, las peluqueras trabajaron más de tres horas, con cuidadosos cortes y afeitado. El enredo era tan severo en algunas zonas que la piel de Loretta se desgarraba hasta causarle heridas.

Una antes y después increíble

“La transformación de Loretta es un testimonio del increíble poder de la comunidad y la compasión”, indicó Poodle and Pooch Rescue of Florida, que además de agradecer el trabajo de las encargadas de la estética canina, reconoció que ese fue un punto de partida hacia su recuperación.

Hace una semana, la perra vivía en una jaula al aire libre, descuidada y probablemente usada para reproducirse, mientras estaba atrapada en una dolorosa prisión de su propia piel, resaltaron los miembros de la asociación. En otra publicación de este viernes 10 de noviembre se puede ver a Loretta después de un día de spa y de recibir atención veterinaria.

Actualmente, la perra se encuentra en un hogar de acogida y le espera un camino de recuperación Instagram @poodleandpoochrescue

Los voluntarios descubrieron que Loretta tiene poco más de un año y es probable que en algún momento haya tenido una camada de cachorros. Actualmente, pesa poco más de cuatro kilos, lo que es bajo para su raza y edad. Además, tiene una enfermedad del corazón.

Aunque estos son apenas los primeros pasos, los miembros de la organización están contentos de haber encontrado un lugar de acogida, donde Loretta descansa en una gran cama ortopédica.

