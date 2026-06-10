Una tormenta retrasa el amistoso entre Inglaterra y Costa Rica en Florida

El último amistoso de preparación de Inglaterra antes del Mundial 2026, este miércoles contra Costa Rica en Orlando, se retrasó después de que una fuerte tormenta eléctrica azotara la ciudad de Florida

Lluvias torrenciales anegaron el campo del Inter&Co Stadium y unos rayos obligaron a posponer el inicio previsto a las 16:00 locales (20:00 GMT)

"El partido de hoy contra Costa Rica se ha retrasado debido a las condiciones meteorológicas en Orlando. Ofreceremos más actualizaciones en cuanto las tengamos", señaló la federación inglesa de fútbol en un comunicado

El encuentro podría aplazarse otros 30 minutos si se registra un nuevo rayo en un radio de 13 kilómetros del estadio

Los retrasos fueron una constante durante el Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, y podrían tener un impacto significativo en la Copa del Mundo más grande de la historia, que arranca el jueves

Inglaterra eligió disputar dos amistosos en Florida para aclimatarse al fuerte calor que tendrá que soportar durante la competición

La selección dirigida por Thomas Tuchel viajará después a su campamento base en Kansas City

Considerada una de las favoritas pese a no ganar un torneo importante en 60 años, Inglaterra debuta frente a Croacia el 17 de junio, en Dallas

El equipo también se medirá a Ghana y Panamá en el Grupo L