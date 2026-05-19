Vance dice que el despliegue de soldados en Polonia se pospuso

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el martes que el despliegue de 4.000 soldados en Polonia se había pospuesto y no cancelado, y señaló que Europa debe valerse por sí misma

Funcionarios estadounidenses anunciaron la semana pasada que el despliegue de tropas en Polonia no se iba a producir tal y como estaba previsto, lo que supuso la última medida de Donald Trump para reducir drásticamente el número de efectivos en los países europeos aliados de la OTAN.

"Tenemos que tener más soberanía y que Europa se valga más por sí misma. Esa seguirá siendo nuestra política en Europa", declaró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Preguntado sobre los 4.000 soldados y Polonia, Vance respondió: "Se trata de un retraso en la rotación de tropas. Esas tropas podrían ir a otros lugares de Europa. Podríamos decidir enviarlas a otro lugar".

"De hecho, aún no hemos tomado la decisión definitiva sobre dónde irán finalmente esas tropas".

Un alto mando militar estadounidense declaró la semana pasada en una audiencia del Congreso que el jefe del Mando Europeo había "recibido instrucciones sobre la reducción de efectivos" en Polonia, un aliado clave en el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia.

Trump parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Oriente Medio ni han colaborado en su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El Pentágono ya anunció a principios de mayo su intención de retirar a 5.000 soldados de Alemania.