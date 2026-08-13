Vance dice que precios bajos del petróleo son la prioridad de EE.UU. en la guerra con Irán

El vicepresidente JD Vance dijo el jueves que la máxima prioridad de EE.UU. en la guerra con Irán era mantener bajos los precios del petróleo y la gasolina para los estadounidenses.

Agregó que el asunto de las armas nucleares de Teherán ocupaba el segundo lugar.

Las declaraciones contrastaron con el enfoque que ha repetido el presidente Donald Trump sobre el conflicto.

Para el mandatario, entrar en la guerra tenía como único objetivo impedir que Irán consiguiera un arma nuclear, incluso si eso implicaba sacrificios económicos a corto plazo para los estadounidenses.

"Sé que hoy el petróleo está a la baja y que está muy por debajo de los máximos de los primeros días del conflicto", dijo Vance a Fox News.

"Ese es el objetivo número uno: mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país".

"Y luego, obviamente, el objetivo número dos es asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear", añadió.

Los comentarios de Vance también subrayaron la realidad creciente de que la guerra gira ahora en torno al control del estrecho de Ormuz, al que Irán ha logrado situar en lo más alto de la agenda de negociación.

El vicepresidente ha estado entre los miembros del gobierno más escépticos respecto a la ofensiva lanzada contra Irán a finales de febrero.

Sus últimas declaraciones, sin embargo, parecen confirmar el enfoque más cauteloso que ahora prefiere el presidente estadounidense, que consiste en mantener una fuerte presión económica sobre Irán.

La decisión de centrarse en la presión económica se produce mientras la vía diplomática parece bloqueada, con Washington y Teherán aferrados a sus condiciones para reabrir el estrecho.

En cuanto a sus opciones militares, los medios estadounidenses informan que Trump debe hacer frente a un rápido agotamiento de las reservas de ciertos misiles y drones.