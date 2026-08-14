A quién pertenece la fruta que sigue en la rama y cruza la cerca hacia el patio del vecino en Florida

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) publicó un video en sus redes oficiales para recordar a los residentes que la fruta de un árbol enraizado en una propiedad privada le pertenece a su dueño, incluso cuando las ramas se extienden más allá de la cerca o cuelgan cerca de la vereda. La advertencia se dio durante la temporada de mangos en el sur de Florida y cita directamente la Sección 21-118 del Código de Miami-Dade, que prohíbe tomar fruta de una propiedad ajena sin consentimiento del dueño.

Qué dice la ley mientras la fruta sigue en la rama

El abogado David Barman, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Internacional de Florida, explicó a Miami New Times que la propiedad de una fruta depende de dónde se encuentre en cada momento. Mientras permanece unida a la rama del árbol del vecino, sigue siendo de su dueño, aunque esa rama cruce la cerca y la fruta cuelgue sobre el patio contiguo. Arrancarla antes de que caiga constituye hurto bajo el derecho consuetudinario, según Barman.

Si una rama del vecino cruza la cerca y la fruta cuelga sobre el patio contiguo, el mango todavía pertenece al dueño del árbol, de acuerdo con el abogado David Barman Magnific

La regla se mantiene aunque el árbol esté ubicado en un patio delantero o en un espacio sin cercar, de acuerdo con lo que precisa el propio Código de Miami-Dade.

Qué advirtió el sheriff de Miami-Dade sobre la fruta que cruza la cerca

El video del MDSO, difundido en pleno pico de la temporada de mangos, apunta a un problema que se repite cada año: la posibilidad de tomar fruta que asoma sobre una cerca o una vereda pública. La agencia recordó que, si el árbol está enraizado en terreno privado, la fruta pertenece al propietario del terreno sin importar hacia dónde se extiendan las ramas.

🍊🥭 See fruit growing over a fence or hanging near a sidewalk? It may be tempting, but that doesn’t mean it’s free for the picking!



If the tree is rooted on private property, the fruit belongs to the property owner. When in doubt, always ask before you pick.



Whether it’s… pic.twitter.com/7TO6Qh5ylb — Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) July 16, 2026

El mensaje institucional no modifica la ley existente: reproduce la misma regla que surge del Código de Miami-Dade, pero la difunde directamente a través del canal oficial de la agencia responsable de aplicarla.

Qué pasa si se poda la rama o se arranca la fruta antes de que caiga

El precedente más citado en Florida sobre árboles ubicados entre propiedades es Gallo v. Heller, resuelto por una corte de apelaciones en 1987. El fallo no trató directamente la propiedad de la fruta, sino los daños causados por un árbol a una vivienda vecina. Estableció que el propietario afectado puede podar, por su cuenta, las ramas o raíces que ingresen en su terreno, siempre que el corte se limite a la parte que cruza el límite de propiedad.

Barman sostuvo que la fruta unida a una rama podada de esa manera podría quedar en poder de quien hizo el corte, aunque aclaró que se trata de una interpretación del precedente y no de una disposición expresa del estatuto. Tomar fruta sin ese procedimiento, o sin autorización del dueño, puede derivar en una sanción civil de US$200 en Miami-Dade por infracción a la Sección 21-118, además de una eventual imputación por ingreso no autorizado a propiedad privada.

La fruta unida al árbol pertenece a su propietario, según Barman Fotomontaje realizado con IA

La recomendación de Barman ante cualquier duda es simple: pedir permiso antes de cortar una rama o recoger fruta, en lugar de asumir que está disponible. La temporada de mangos en Florida se extiende de mayo a octubre, con variedades como Tommy Atkins, Haden y Keitt madurando en tramos sucesivos, lo que mantiene el tema vigente durante buena parte del año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.