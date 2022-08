Vence el plazo para adjudicar Green Cards: el formulario clave al que los solicitantes deben estar atentos

El año fiscal 2022 en Estados Unidos termina el 30 de septiembre y, en esta ocasión, el límite anual para las visas de inmigrante basadas en empleo es aproximadamente del doble de lo habitual, porque la pandemia de Covid causó que no se usaran varios cupos durante 2021. Sin embargo, quienes recibieron una notificación tendrán que apurarse para enviar un certificado que es clave. En caso de no mandarlo a tiempo, la Green Card será denegada.

Se trata del certificado del examen médico, que permitirá a Migración aprobar las peticiones. En total, hay 300.000 Green Cards para otorgar, pero solo se les dará a las personas que cumplan con todos los requisitos, incluido el examen médico (Formulario I-693).

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) lanzó una alerta en Twitter: “Si solicitó una Tarjeta Verde basada en el empleo (Formulario I-485) y le enviamos una Solicitud de Evidencia para el Formulario I-693, responda rápidamente para que podamos tomar una decisión final sobre su solicitud de ajuste”.

Para obtener una Green Card se debe enviar el documento solicitado antes del 30 de septiembre Pexels

Esto quiere decir que se debe enviar, además de todos los documentos, el Formulario I-693 para que los oficiales puedan finalizar su decisión. El plazo vence el 30 de septiembre, cuando termina el periodo fiscal de 2022.

Este año el límite de peticiones aprobadas es el doble de lo habitual y algo a tomar en cuenta es que el Formulario I-693 es un paso fundamental en el trámite de la Green Card: “Si su petición subyacente es aprobada y hay una visa disponible para usted, pero usted sabe que el Formulario I-485 que presentó anteriormente no tiene un Formulario I-693 válido, le recomendamos visitar a un médico y tener el formulario listo para cuando lo pidamos”, recalcó la agencia.

El detalle clave en el formulario médico para la Green Card

Por su parte, Alex Gálvez, abogado de inmigración, dijo para Univision Noticias que el certificado médico que pide la agencia solo puede ser firmado por un médico autorizado por la USCIS, este es un detalle que no puede perderse de vista: “Solo un doctor autorizado por el servicio de inmigración tiene la capacidad de llenar el formulario. No todos los doctores lo están. Si lo hace un médico sin la autorización correspondiente, el examen médico no tiene validez y la USCIS puede rechazar el caso”, advirtió para el medio citado.

El especialista añadió que, si la entrevista tarda más de seis meses, el documento ya no tendrá vigencia, por lo que recomendó acudir nuevamente con el mismo médico para que se haga la actualización y no se tenga que pagar de nuevo.

¿Quiénes deben enviar el formulario de la Green Card?

Para el trámite de la Green Card, solo lo deben enviar los que recibieron una notificación por parte de la USCIS en la que se les avisa que su solicitud fue transferida porque no tienen un Formulario I-693 válido.

El gobierno estadounidense tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar todas las green cards posibles Unsplash

Es decir, que todos los que saben que no añadieron el Informe Médico y Registro de Vacunación deben presentarlo antes del 30 de septiembre. “Esto nos ayudará a usar las visas disponibles y adjudicar su solicitud”, mencionó la autoridad.

Quienes pueden estar tranquilas son todas aquellas personas a las que no les solicitaron el requisito: “Si usted es un extranjero con solicitudes de ajuste de estatus en trámite, no envíe un Formulario I-693 si no se lo hemos solicitado”, enfatizó la USCIS.