Le negaron la visa de Estados Unidos por una mala decisión con su familia y ahora está resignado

La visa es un documento esencial para todas las personas que deseen viajar a Estados Unidos si es que provienen de los países que la solicitan. En el caso de Édgar Almeraz, él quería tramitarla para poder hacer compras en la temporada de ofertas, pero un error de su familia le costó bastante caro. Durante la entrevista con el cónsul, presintió que nada iba a salir bien y así fue, le negaron la posibilidad de entrar al país norteamericano a pesar de que sus padres y hermanos sí la tenían.

Este joven mexicano vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las entidades de México que colinda con Estados Unidos. Cuando era pequeño, solía hacer diferentes viajes junto a sus familiares: “Íbamos de compras a El Paso, Texas, y recuerdo haber hecho un viaje a California”. Todos tenían visa de turista, pero no contaban con que la de Edgar vencía al cumplir los 15 años.

Pasó el tiempo y nunca se dio cuenta de que tenía que renovarla, ya que para el resto de la familia la vigencia era de más años. “Ellos estaban esperando que se les venciera para hacer la entrevista todos juntos”, contó el mexicano a través de un video de TikTok en su cuenta @edgaralmerazt, donde llamó la atención de muchas personas que también querían sacar la visa.

Esta fue la razón por la que le denegaron la visa de Estados Unidos a un tiktoker

Cuando llegó el momento de renovarla, toda la familia de Edgar acudió al consulado a hacer la entrevista, excepto él. Tenía otras ocupaciones y no le tomó la debida importancia a este procedimiento, ya que en ese momento no la necesitaba. “Todos tenían visa menos yo, no porque a mí no me la aprobaran, sino que simplemente no fui con ellos... yo era más inocente y no sabía que después la necesitaría”, mencionó.

Él consideró que esa serie de acontecimientos formaron parte del gran error que él y su familia habían cometido, ya que de haber acudido a la cita habría podido evitar que le negaran el documento más tarde: “Mi mente de 15 años no era de ‘ay, quiero renovar la visa’”, detalló. Años después, a sus 25, el trámite se tornó más complicado.

Édgar quiso hacer una cita para la entrevista en la misma ciudad donde residía, pero debido a las restricciones impuestas para prevenir contagios de Covid-19 no encontró muchos cupos disponibles. Esto ocurrió en 2021, cuando la pandemia estaba en pleno auge. Aunque le comunicaron que en Ciudad Juárez no había citas, le dieron la opción de ir a tramitarla a Tijuana, Baja California, uno de los estados de México que también colinda con el país norteamericano.

El tiktoker se lo tomó con calma y dijo que visitaría otros países donde no fuera necesaria la visa @edgaralmerazt/TikTok

El joven no le vio mayor problema, pero al parecer al oficial que lo entrevistó sí. “Me hizo más de 15 preguntas. La persona que estaba adelante de mí tenía muchos estudios, así que a mí me preguntó lo mismo... le dije que quería ir a Texas, pero como yo estaba del lado de California como que se le hizo raro y pues me la negaron”, añadió.

Finalmente, Édgar aprendió de los errores del pasado y dijo que intentaría tramitarla después. En su video, su actitud evidenció su tranquilidad, ya que incluso enfatizó que hay muchos países que se pueden visitar sin este documento: “No pasa nada, hay 159 países que no piden visa a México”, finalizó el tiktoker.