Mostró lo que dejan los clientes en los pasillos de un supermercado de Estados Unidos y horrorizó a todos: “¿Es real?”

Una tiktoker desafió los límites de la red social al compartir algunas imágenes desagradables de lo que se encontró en los pasillos de un supermercado en Estados Unidos. Se llama Chelsea Jones, tiene 21 años y es una empleada de la cadena de Walmart, así que para hacer sus días de trabajo más ligeros decidió publicar para todos sus seguidores de TikTok lo que el personal se suele encontrar en los pasillos departamentales. Halló todo tipo de objetos, como ropa usada, comida abierta e incluso una copa menstrual y un preservativo usado.

Fue a través de su cuenta @chelseaj1617 que realizó una serie de nueve videos en los que mostró lo más escabroso que descubrió cada día en la tienda. Si bien algunos artículos eran de esperarse, como basura o cosas tiradas, hubo otros que sorprendieron completamente a los tiktokeros.

La mujer se hizo viral desde el primer clip, así que decidió hacer una secuencia que se convirtió en una de las favoritas de esta red social, dado que en algunos de esos videos ya acumula más de seis millones de reproducciones y miles de comentarios de quienes compartieron sus propias anécdotas, mientras que otros reaccionaron sobre lo inédito que les pareció que se encontrara artículos tan inesperados.

Los objetos que encontró

Entre los productos hallados, había además un sobre de carne seca abierto, algunos artículos usados, una botella de plástico con sustancias desconocidas en su interior, zapatos viejos que la gente colocó en cajas de calzado nuevo, botellas de salsa rotas y tiradas en el suelo y hasta cáscaras de fruta, como plátano. Algo que seguramente muchos clientes nunca imaginaron que se podía encontrar en un supermercado.

Los clientes de Walmart intercambian los zapatos viejos por unos nuevos @chelseaj1617/TikTok

Sus seguidores no dudaron en hacer sus comentarios y algunos de ellos hasta dieron a conocer sus propias anécdotas al trabajar en tiendas de conveniencia como Walmart. “Cuando trabajé para Home Depot durante la noche, encontré una rata muerta en el jardín y mucha mercancía robada como cosas de baño”, “Vi un pañal sucio dejado en el carrito en medio del pasillo del desayuno congelado”, “Un día normal en California”, “Yo ayer encontré una lonchera abierta con moho creciendo en ella”, se leía entre las reacciones.

Esto fue otro de los objetos que se encontró la tiktoker en los pasillos de su trabajo @chelseaj1617/TikTok

Por otro lado, algunas personas quisieron enfocarse en lo que Chelsea había encontrado y sus opiniones de sorpresa no se hicieron esperar: “Mi papá pierde sus botellas de salsa todo el tiempo, así que hay un diez por ciento de posibilidades de que sea suyo”, “Ay no, los zapatos. Se me parte el corazón por ti”, “¿Es real lo de los huesos de pollo en el asado de cerdo y los bistecs que quedaron en los pasillos?”, “Alguien abrió una caja de refrescos y bebió un refresco de ella”.

Aunque también hubo algunas excepciones, ya que un pequeño número de personas se enfocó en otros detalles que no tenían nada que ver con los clips. “He visto más empleados de Walmart en Tiktok que en la tienda real”, resaltó un usuario por los videos de este tipo que abundan en este medio.