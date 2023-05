Vendió todo lo que tenía para viajar en un crucero por tres años y ahora pide un reembolso

escuchar

Hace pocos meses, la expectativa entre quienes sueñan con vivir una temporada en el mar creció gracias al anuncio de un crucero que recorrería casi 400 puertos, en 135 países distintos durante tres años. Cuando una mujer escuchó todos los beneficios, fue una de las primeras en inscribirse y envió un anticipo de 5000 dólares para no perderse la aventura, pero la incertidumbre sobre el barco y la reorganización hicieron que tanto ella como otros posibles pasajeros decidieran dar un paso atrás.

El crucero MV Gemini prometía ser el primero en su clase y fue anunciado a finales de febrero para zarpar de Estambul en noviembre, organizado por Miray Cruises y su filial Life at Sea Cruises. No obstante, los vínculos entre estas dos empresas se acabaron este mes, de acuerdo con CNN, que citó al antiguo director de Life at Sea Cruises.

Los pasajeros podrán recibir visitas en el barco sin una tarifa extra Life at Sea Cruises

Por su parte, Miray Cruises tuvo varios encuentros virtuales con los pasajeros y afirmó que el viaje seguía adelante. Sin embargo, Kimberly Arizzi, quien tomó importantes decisiones al inscribirse, ahora no está tan segura de zarpar. “Creía que tenía mi vida resuelta para los próximos años”, contó a Insider. “No solo perdí los muebles, sino también el barcotopía: la idea de estar en una comunidad con ideas afines, todos haciendo algo juntos por primera vez”.

Arizzi vive en Chicago y estaba tan decidida de sumarse que vendió su ropa, muebles y televisor. Como se jubiló recientemente, hizo lo mismo con su departamento y se mudó a un parque de caravanas de forma temporal.

Otro posible pasajero, identificado como Jim Cremer, afirmó al mismo medio que su viaje parecía de ensueño, pero ahora no confía en que la compañía pueda llevarlo a cabo.

Comunicación divida y reembolsos

Mike Petterson, exdirector general de Life at Sea, escribió en un grupo de Facebook de la comunidad de Life at Sea, con casi 800 miembros, que su empresa hizo reembolsos tras una ruptura con Miray, y puso en tela de juicio que estuviera lista para zarpar en noviembre. La devolución de Arizzi le llegó el 20 de abril, mientras que la compañía Miray celebraba dos o tres juntas web al día para calmar las preocupaciones de los clientes, según declaró la mujer a Insider.

“Ha sido como una rueda de prensa en la que los astronautas van a la Luna y parecen muy huraños, pero deberían estar entusiasmados”, agregó: “Prometieron mucho y quizá más de la cuenta”.

La mujer informó que la compañía no planea detener el viaje y que incluso invitó a los clientes a Estambul tres días antes de lo previsto para salir de fiesta en el barco. Por su parte, ella decidió no ir, ni hacer otro depósito durante al menos el próximo año. Mientras tanto, se embarcará en un crucero de menor duración hasta el verano y verá “qué hay para el año que viene”. Cree que el barco seguirá adelante, pero que no será feliz en él.

¿Cómo es el MV Gemini?

La embarcación fue construida originalmente en 1992, pero en octubre pasado lo renovaron para que pudiera dar una experiencia única a los pasajeros. De acuerdo con la descripción inicial de la compañía, la nave cuenta con 400 camarotes que podrían albergar a más de 1000 personas. Debido al tiempo que se pasará a bordo, también prometieron modernas instalaciones para trabajo, con un centro de negocios con sala de reuniones, 14 oficinas y un salón de biblioteca.

El crucero está equipado con todo lo necesario para quienes realicen home office Life at Sea Cruises

Las paradas incluyen Japón, Corea del Sur y China, también varias maravillas del mundo y destinos especiales en fechas estratégicas; por ejemplo, Navidad en Brasil y el Año Nuevo en Argentina.

¿Cuánto costaba el crucero?

Embarcarse en esta aventura tenía un precio básico desde US$29.999 por año. Las suites con un balcón costaban US$109.999 por persona. También había una alternativa más barata, con una cabaña al aire libre con un precio de US$36.999, especificó CNN hace unos meses.

