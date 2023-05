Es niñera de millonarios, gana un jugoso sueldo pero tiene que cumplir con una extravagante condición

escuchar

“He trabajado para abogados, empresarios, banqueros y médicos”, contó una niñera británica, quien reveló cómo su empleo, que consiste en cuidar a los hijos de familias adineradas, la llevó por diferentes partes del mundo, siempre en hoteles cinco estrellas e incluso con jet privado o mayordomo. Sin embargo, en contraste con la opulencia, hay un sacrificio que debe asumir: no puede decirle a los chicos que “no”.

Kathryn Lord, de 36 años y de Kew, Inglaterra, dio un vistazo a su vida con familias de alto poder adquisitivo. Como muchas personas que eligen este empleo, comenzó a trabajar como niñera mientras estudiaba en la Universidad de Durham. En declaraciones consignadas por el diario The Sun, comentó: “Me inscribí en agencias y, debido a mi alto nivel de calificaciones, mientras más experiencia adquiría, más puestos me ofrecían”. De esta manera, empezó a gozar de ciertos privilegios, como vuelos en primera clase, algo que, reconoció, nunca creyó vivir.

La niñera también habló de los extravagantes obsequios que recibía. En ocasiones eran “cientos o miles de euros” de gratificación, pero cuando se trataba de un día especial, el límite era mucho más alto. “Para un cumpleaños, una familia me dejó alojarme en su casa en Nueva York, con una amiga, y me regaló entradas para Broadway en primera fila”. Otros jefes le pagaron masajes y hasta le regalaron un bolso Burberry.

Lord dejó en claro que estos lujos no estaban ni cerca de los que disfrutaban los empresarios de alto nivel, con un séquito listo para cumplir cualquier pedido. “Además, contrataban cocineros privados que estaban de guardia 24 horas al día, siete días a la semana, y amas de llaves”. La mujer recordó que una familia tenía su propio mayordomo y que le resultaba difícil tener que ser atendida todo el tiempo. “Me dieron un Audi y en otros países me proporcionaron un coche en mi tiempo libre”.

Ahora, Kathryn Lord es niñera a tiempo parcial, mientras impulsa su propio negocio

Cuando se trataba de sus hijos, los padres no escatimaban en gastos e incluso le daban a su niñera una tarjeta de crédito. Sin embargo, había una extravagante condición: Lord “no podía decir que no” a los pedidos de los infantes, porque la plata no era un problema para ellos.

Pese a las reglas, en declaraciones para el medio citado, la trabajadora reconoció que siempre trató de cuidar a los chicos con un sentido estricto, para que no se volvieran malcriados. “Les enseño a usar sus modales y me apasiona ayudar a los niños a ser adultos independientes y capaces”.

Un duro contraste en el estilo de vida de los “niños ricos”

Uno de los primeros trabajos de Kathryn Lord fue en Sri Lanka, en unas vacaciones. Fue ahí cuando se dio cuenta de una realidad: “Esos niños apenas pasaban tiempo con los padres, salvo para la foto diaria justo antes de cenar”. No obstante, reconoció que uno de los mejores momentos fue cuando el padre invitó a 50 de sus mejores amigos y familiares. “Tuvimos una magnífica comida tradicional rusa y él llegó con bolsas y bolsas de hamburguesas y se lo comieron en la mesa”. A pesar de estar rodeada de personas con un nivel adquisitivo muy alto, para esta joven los aprendizajes son lo más importante.

“Los padres que más admiro son los que han encontrado su pasión y devuelven mucho a la comunidad. Los que se han ganado su fortuna son humildes y tienen los pies en la tierra”, expresó.

La niñera emprendió su propio negocio de organización de hogares

Después de su despegue como niñera, estas experiencias la llevaron a todo el mundo, en destinos como Francia, Rusia, Alemania, Mozambique, Italia, Suiza, Ámsterdam e Ibiza. Actualmente, aún trabaja cuidando niños a tiempo parcial, pero también emprendió su negocio More to Organising, con el que ofrece diferentes cursos y servicios.

