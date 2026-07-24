Venta de viviendas nuevas, mayor a lo previsto en junio en EE.UU.

La venta de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentó en el mes de junio más de lo esperado, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 628.000 viviendas nuevas encontraron comprador en proyección anual (una estimación del número total de ventas en un año según el ritmo mensual observado), un alza del 1,6% con respecto a mayo.

El dato es mejor de lo que habían anticipado los analistas, que preveían 606.000 unidades vendidas, según el consenso reunido por MarketWatch.

En un año, el incremento es del 5,6%.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue padeciendo en gran medida un contexto difícil, con tipos de interés hipotecarios que continúan en niveles elevados.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, están sujetos a un tipo de interés medio que continúa subiendo, hasta el 6,58%, según datos actualizados al 23 de julio por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

La guerra en Oriente Medio ha impulsado al alza los tipos de interés, cuando la tendencia observada era, por el contrario, la de un aterrizaje desde mayo de 2025, con un tipo de interés promedio que había vuelto a situarse por debajo de la barrera simbólica del 6% a finales de febrero antes de los primeros ataques.