Verlander hace apertura de rehabilitación; el mánager Espada indica que “todo fue positivo”

BOSTON (AP) — Justin Verlander dio su primer paso para retornar con los Astros de Houston, lanzando tres entradas la noche del sábado para la sucursal de Sugar Land en Triple-A.

De vuelta al trabajo tras quedar inhabilitado durante dos meses por una rigidez en el cuello, el tres veces ganador del premio Cy Young realizó 52 lanzamientos y 36 strikes, permitiendo una carrera con tres ponches y dos bases por bolas.

El mánager puertorriqueño Joe Espada dijo que el domingo esperaban saber cómo se sintió, y probablemente recibirá otra apertura de rehabilitación antes de regresar a las mayores.

“Todo fue positivo, así que esperamos hacer una más y luego podemos reintegrarlo a Grandes Ligas”, dijo Espada el domingo por la mañana, de pie afuera del banquillo en el Fenway Park previo a que los Astros se enfrenten a los Medias Rojas en el último juego de la serie. “Todo está en JV, depende de cómo se sienta él para lo que necesite y así poder reaparecer para quedarse”.

Verlander no ha lanzado desde el 9 de junio. También perdió el inicio de la temporada con una inflamación del hombro derecho antes de quedar con marca de 3-2 y una efectividad de 3.95 en 10 aperturas. Hizo su debut de temporada el 19 de abril.

“Físicamente me sentí bien”, dijo Verlander a los medios luego de su apertura del sábado. “Completé todas las casillas que necesité para hoy. Fui capaz de lanzar de todo, pero la ejecución no fue tan buena como me gustaría. Trato de no ser tan quisquilloso. La salud es primero y lo más importante, lo difícil de reaparecer con aperturas de rehabilitación es que no tienes las suficientes salidas para ajustar debidamente todas tus mecánicas como lo haces durante la pretemporada. Tienes que ser un poco crítico con la ejecución e intentar hacerlo mejor en la siguiente”.

Espada indicó que su recta alcanzó las 95mph.

“Él informó que todo salió bastante bien, espero escuchar de él esta mañana”, dijo Espada.

El dos veces campeón de la Serie Mundial con los Astros, Verlander se marchó a los Mets de Nueva York como agente libre previo a la campaña 2023. Regresó a Houston mediante un cambio en agosto pasado.

