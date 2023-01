Viajó a Estados Unidos para trabajar como au pair pero terminó viviendo un “amor de película”

escuchar

La figura de “amor de película” se utiliza para aquellos romances que se consideran casi de ficción, por su carácter épico o por pasiones e impulsos que trascienden todo tipo de fronteras y obstáculos.

Algo así vivió una colombiana con un marine de los Estados Unidos. La joven acudió a sus redes sociales para dar los detalles de su relación y sorprendió y conmovió a todos los usuarios.

Andy Benavides viajó a Estados Unidos para trabajar como au pair, con la idea de aprender bien el idioma inglés y vivir de cerca la vida y cultura norteamericana. Según su relato, para poder tener esta experiencia, tuvo que sacrificar algo muy valioso: una larga relación de tres años que mantenía con alguien de su tierra natal, Colombia.

Una tiktoker colombiana terminó su relación por ser au pair en EE.UU.

De acuerdo con el relato en su cuenta de TikTok, cuando decidió emprender esta nueva aventura, su entonces pareja le había mostrado apoyo incondicional. La idea era que Andy trabajara como niñera por un año, incluso habían hecho planes para poder viajar a Cancún, en México, y reencontrarse. No obstante, hubo un giro en la historia que ninguno de los dos esperó.

Después de dos meses de estar en Estados Unidos, la tiktoker tomó la decisión de alargar su estadía. “Evidentemente no le cayó muy bien la noticia. Le dio depresión y me llamaba borracho a insultarme cada vez que podía, así que una pelea llevó a la otra y terminamos”, agregó.

¿Cómo conoció al marine en Estados Unidos?

Al estar soltera, la mujer decidió salir a divertirse sin ninguna preocupación. Una noche, mientras estaba en un bar con una de sus amigas, se encontró con dos hombres. Uno de ellos era Jimmy, el marine que la conquistaría tiempo después. Andy buscaba la identificación de su compañera en el bar cuando uno de ellos se acercó para hablarle y le preguntó de dónde era. Ahí comenzó todo.

Una joven colombiana cuenta cómo conoció a marines de EE.UU.

“Nos cayeron tan bien que empezamos a salir muy seguido”. Pero hubo uno en particular, Jimmy, que le insistió por una salida al cine. Según su relato, “desde ahí se me hizo interesante”. Por otro lado, la joven aún seguía en contacto con su exnovio. El viaje a Cancún ya estaba planeado y aunque ya no eran pareja, decidieron irse de vacaciones.

La creadora de contenido viajó a México, y aunque las cosas no resultaron tan bien con su expareja, a su llegada a EE.UU. le esperaba una sorpresa: su pretendiente fue a recibirla y hasta tenía un ramo de flores en la mano. Pese ese gesto, la colombiana siguió adelante con su duelo por la ruptura definitiva con su ex.

Una colombiana cuenta cómo fue su relación con un marine de EE.UU.

“Un día mi host mom me dijo ‘te doy un día para que vayas y llores todo lo que quieras, pero después de ese día vas a volver a ser la que eras’”. Ese fue el llamado de atención que la chica necesitaba, porque recordó la importancia de disfrutar cada instante que otorga la vida.

Una vez renovada, retornó su contacto con los soldados y por supuesto con Jimmy. “Una cosa llevó a la otra y resultamos de novios”, relató tras definir a su historia como un “amor de película”, donde todo fue tan inesperado como romántico.

¿Cómo ser au pair en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio web Au Pair in America, hay varios requisitos que cumplen las aspirantes a niñeras en Estados Unidos. Entre ellos:

Tener entre 18 y 26 años.

Tener gusto por cuidar niños y al menos 200 horas de experiencia práctica cuidando a menores que no sean familiares.

Tener también un título de estudios secundarios o equivalentes.

Hablar inglés de forma fluida, al menos lo suficiente como para comunicarse.

Tener ganas de vivir un año con una familia estadounidense.

No tener personas a cargo.

