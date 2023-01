Les habló a “venezolanos, guatemaltecos y nicaragüenses” y les advirtió sobre una realidad de EE.UU.

escuchar

Oriana González es una venezolana que se radicó en Estados Unidos por mucho tiempo, lo cual le permitió conocer cómo es la vida en ese país. Durante su estancia, se dio cuenta de que los lujos materiales no la hacían feliz y tomó una decisión radical: se mudó a México y se estableció con su familia. Ahora, con la experiencia de tres naciones, dio algunas advertencias sobre cómo fue para ella el “sueño americano”.

A través de su cuenta de TikTok (@orianagonzalez4), la creadora de contenido le dijo a la comunidad virtual las razones por las que no recomendaba Estados Unidos. Su mensaje tuvo una audiencia específica: “Voy a generalizar al nombrar a venezolanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y latinos en general, que se quieren ir a Estados Unidos”, inició.

Después, la mujer detalló que muchas personas se van de sus países atraídas por la idea de mayores oportunidades. Sin embargo, también consideró que EE.UU. tiene más aspectos negativos que positivos: “Cuando llegan se deslumbran por el (auto) Mercedes, por el iPhone, por Guess, otras marcas y el poder que tienes de conseguir todo tan accesible, pero luego que llegas allá te das cuenta de muchísimas cosas de las que careces”, compartió en su clip.

Una mujer venezolana expuso la "realidad" de vivir en EE.UU.

La tiktoker dijo que la realidad también aborda otros aspectos que no pueden escapar del análisis: “Por empezar, los problemas sociales que hay allí, de racismo, de discriminación y un sinfín de cosas (...)”.

Según las consideraciones de Oriana, después de que un latino se sumerge en la ostentosa vida de EE.UU., se vuelve más vacío en lo emocional: “La cosa es que llegaste y te compraste el Mercedes, la casa; vives en una buena zona, tienes las zapatillas que tanto querías, pero luego te das cuenta de que adquiriste todo eso y no eres feliz. No eres feliz porque las cosas materiales son sabrosas al momento, pero no te dan la felicidad”, destacó.

El consejo para los latinos que se mudan a EE.UU.

Basada en sus vivencias en las tres naciones, la tiktoker dijo a sus seguidores que Estados Unidos no es el mejor punto para encontrar oportunidades. Además, los instó a ver más allá de los bienes materiales y a valorar aquellos aspectos presentes en sus hogares. “Tienes que aguantar estas situaciones... Entras en un ascensor y nadie te da los buenos días. Te pasa algo en la calle y es raro que alguien se te acerque a ayudar”, lamentó.

Vivir en Estados Unidos es una experiencia diferente para todos; una tiktoker latina dio su crudo veredicto

Oriana cerró con un consejo final: “El punto de este video y de este mensaje es decirte a ti, latino, que no veas a Estados Unidos como tu norte. Hay muchos lugares en Latinoamérica en los que todavía puedes crecer, donde todavía te puedes sentir bien, hacer dinero y comprarte todo lo que quieras”.

La venezolana suele compartir para sus más de 8000 seguidores algunas de sus anécdotas en México, desde las gastronómicas, hasta los choques culturales que experimenta. A veces, también les hace preguntas específicas a los mexicanos sobre sus propias dudas en ese país.

