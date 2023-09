escuchar

Una mujer estadounidense describió el mal rato que pasó por los comentarios de una azafata sobre su look durante un vuelo en Orlando, Florida. A pesar de que, en su punto de vista, tenía ropa normal puesta, la miembro de la tripulación le hizo saber que su vestuario era muy revelador y le comentó que la había “avergonzado” frente a los otros pasajeros. La afectada le exigió a la aerolínea hacer algo al respecto, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

Maggi Thorne le dijo a Insider que el pasado 1° de septiembre tomó un avión desde Omaha, Nebraska, hacia Nashville, Tennesse. Para llegar, hizo una escala en el Estado del Sol y fue en ese abordaje que se sintió atacada por la empleada de la aerolínea. Según detalló, tenía un jogging deportivo y un top corto, algo que parece no haber sido del agrado de la azafata.

Una mujer acusó que la azafata le dijo que su atuendo era demasiado revelador @Nvr_GvUp/X (ex Twitter)

La trabajadora se acercó a ella y le pidió que se tapara para cubrir su vestimenta “inapropiada”, una solicitud que dejó a Thorne “simplemente en shock”. Además, decidió ignorarla porque “sabía que Southwest Airlines no tenía una política de vestimenta formal sobre lo que los pasajeros pueden y no pueden usar”.

En su lugar, recurrió a otra de las asistentes del vuelo para quejarse, aunque no obtuvo ninguna solución. En sus declaraciones al medio citado recordó que su enojo era tan grande que ni siquiera podía creerlo: “Cuando le dije que no estaba bien, creo que no sabía qué hacer. No soy una persona conflictiva, pero lo que pasó no estuvo bien y alguien tenía que decir algo al respecto”.

Expuso a la aerolínea en redes

No conforme con la respuesta que recibió por parte de los involucrados, la mujer hizo un posteo en redes sociales. Publicó en su cuenta @Nvr_GvUp de X, antes Twitter, una foto del atuendo que llevaba ese día y una de la azafata que le había hecho el pedido. “La asistente de vuelo simplemente me avergonzó frente a los pasajeros diciendo que mi vestimenta no era apropiada. Una camiseta sin mangas y pantalones de cintura alta. ¿Esto realmente sucede todavía en 2023? Todos a mi alrededor quedaron atónitos mientras ella me avergonzaba para que todos la oyeran”, señalaba en su publicación.

La publicación de la pasajera que acusó a la azafata @Nvr_GvUp/X (ex Twitter)

La afectada etiquetó la cuenta oficial de la aerolínea, que enseguida le respondió: “Hola Maggi. Lamento que tu encuentro con nuestra azafata te haya hecho dudar de nuestro compromiso con el servicio al cliente. No dudes en enviarnos un mensaje privado con tu número de confirmación o la ciudad de salida y estaremos encantados de hacer un seguimiento”. En consecuencia, Thorne les envió un mensaje con más detalles de la situación y el representante con el que hablaba le aseguró que presentaría una queja en su nombre.

Después, ella le dijo que no buscaba generar un problema, sino que le pidió que la empresa creara un protocolo para cerciorarse de que algo parecido no volviera a suceder. En ese punto, la aerolínea dejó de contestarle y el problema terminó ahí.