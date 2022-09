Victoria Beckham filmó a David mientras trabajaba en su estancia y sus seguidores malinterpretaron una frase

Una de las parejas más populares del mundo ha vuelto a ser tema de conversación, ahora por un divertido clip que compartió la ex Spice Girl Victoria Beckham, quien además de Instagram, busca crear comunidad en TikTok con contenido cotidiano sobre su vida en familia. Una combinación infalible para quienes han seguido los pasos de los Beckham desde los años 2000.

David Beckham es un ídolo mundial del fútbol y el modelaje, pero al igual que muchas personas durante la cuarentena por Covid, tuvo que buscarse un pasatiempo para no aburrirse. Eligió algo fuera de lo común y acondicionó una zona en su finca campestre de Cotswolds, próxima a Londres, para criar abejas y después se le ocurrió que podría vender miel orgánica. Becks construyó las colmenas en su jardín e involucró a los miembros de su familia en su proyecto emprendedor, además mostró sus avances en redes sociales.

Victoria Beckham compartió un divertido clip que desató las reacciones de sus seguidores

El exfutbolista se volvió un apasionado de esta labor, en el Día nacional de las abejas publicó un video en el que muestra cómo extrae la miel y la empaca con total satisfacción vestido con el tradicional traje de apicultor. Pero Victoria tuvo una divertida respuesta al entusiasmo de su esposo: “Por favor no uses ese traje en casa”. Una muestra de la buena relación que llevan y que los ha convertido en celebridades favoritas.

Pero la más reciente broma de Victoria Beckham ocurrió este fin de semana, precisamente mientras él recolectaba miel en la finca y ella lo aprovechó para lanzar un provocativo juego de palabras. “Estoy aquí con David mientras recolecta sus cosas pegajosas”, dijo al inicio del clip. “Está a punto de lanzar sus cosas pegajosas. Su nuevo lote de cosas pegajosas”, agregó.

En las siguientes imágenes, David está frente a su reciente cosecha de miel y dice: “Tenemos un buen flujo, no estoy seguro de si esa es una palabra, para ser honesto”. Una vez que tuvo un frasco de miel en sus manos, Victoria continuó con las insinuaciones: “Tengo las cosas pegajosas, voy a ir a probarlas. Te diré a qué sabe la cosa pegajosa de David con una calificación del 1 al 10″. Así finalizó el video que recibió divertidas reacciones de los seguidores.

Beckham se volvió aficionado de la apicultura durante la cuarentena por covid y ahora planea hacer de la miel un negocio @davidbeckham - @davidbeckham

“Estoy segura de que ella sabe perfectamente lo que está diciendo”, escribió una seguidora. “Victoria no obtiene el crédito suficiente por lo divertida que es. La amo”, “Victoria finalmente está compartiendo la ‘cosa pegajosa’ de David con nosotros”, “Si no la venden como ‘la cosa pegajosa de David’ no la compraré”, “Victoria está subestimada por su humor, no la vemos lo suficiente, ¡y es bueno ver a David pasando un rato productivo y pegajoso!”, comentaron otros.

El exfutbolista es propietario del Inter de Miami FC, tiene una empresa de inversiones DB Ventures, y el año pasado comenzó a invertir en la industria de los cannabinoides como alternativa terapéutica. Aunque su negocio de miel todavía no es una realidad, el camino que ha hecho público parece tener ese destino, y así continuaría diversificando los ingresos millonarios de la familia.