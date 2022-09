Vieron que un misterioso objeto se asomaba en el agua, lograron sacarlo y se sorprendieron al descubrir qué era

Deseaban que fuese un tesoro escondido, pero lo que encontraron los desconcertó. Un residente de Tampa llamó a las autoridades luego de ver un bote hundido que llevaba largo tiempo abandonado cerca de la orilla del río Hillsborough, a la altura de Patterson Street Park, así que el departamento envió buzos para intentar descifrar qué era y sacarlo del agua. Finalmente lo hicieron y lo que hallaron resultó desafortunado.

El jueves por la mañana sacaron la pieza de metal del río tras dos años de estar ahí, compartió en sus redes sociales la Policía de Tampa. “Nunca se sabe qué va a encontrar en el agua el equipo de buzos (...)”, destacaron en su cuenta de Facebook en la que se ven las maniobras de rescate del bote hundido.

En declaraciones al Miami Herald, Cyristal Clark, representante de la Policía de Tampa, detalló algunas de las características principales de la embarcación, que tenía 9 metros de eslora y 3 de manga. No se sabía qué tipo de bote habían encontrado porque las condiciones no permitían identificarlo. Básicamente, lejos de ser un tesoro o un vestigio de alguna embarcación importante, se trataba de “chatarra muy sucia”. El portavoz añadió al medio citado que no había ningún indicio de que se tratara de un barco viejo y que los buzos lo sacaron, amarraron y llevaron a la orilla.

¿Quién es el dueño de la “misteriosa” embarcación?

El departamento de policía de Tampa recibió un reporte y acudió a sacar el objeto Tampa Police Department

Aún no han logrado descifrar quién es el propietario, pero si lo encuentran podría recibir multas. La Policía de Tampa enfatizó que seguramente el dueño lo abandonó luego de que se dañó o se hundió. En la publicación, también recordó que se prohíbe por ley desechar botes en ríos y canales si están en ruinas, que son los que se encuentran desmantelados, destrozados o en propiedad de alguien sin su permiso.

En la publicación original, uno de los comentarios se dirigía en ese sentido. “Las personas necesitan despertar. Nuestras vías fluviales son tan valiosas y no tienen por qué ser un vertedero para cualquier artículo no deseado. No solo es desagradable sino peligroso para la salud y antiestético”, escribió un usuario.

Quienes incurren en esta infracción tendrán que pagar multas para cubrir los gastos que conlleva sacar del agua a los botes y también enfrentarán cargos por un delito menor. Incluso hay programas para que los dueños entreguen sus botes en mal estado a la Comisión de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre de la Florida y ellos se encargan de desecharlos sin causar contaminación de este tipo.

El departamento de policía de Tampa recibió un reporte y acudió a sacar el objeto Tampa Police Department

Exploraban una caverna sumergida y encontraron un cadáver

En otro descubrimiento inusual, en junio pasado tres adolescentes que exploraban una caverna sumergida de Florida alertaron a las autoridades tras hallar a un hombre flotando en el agua.

El 22 de junio, uno de los jóvenes alertó al 911 porque vieron ingresar a los buzos a la cueva, salir a la superficie y luego volver. Posteriormente, fueron testigos de cómo uno subió por el agua hasta quedar bocabajo mientras flotaba. Todos pensaron que lo hacía a propósito, hasta que vieron que el otro no salía. Tras la llamada de emergencia, las autoridades confirmaron que estaba muerto. Luego, hallaron a su compañero en las profundidades de la caverna.

En total, encontraron dos cadáveres de buzos, identificados como Todd Richard McKenna, de 52 años, y Stephen Roderick Gambrell, de 63 años.