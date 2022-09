Encontró algo indescifrable en el baño del avión, dijo que aterrizaron de emergencia, pero dejó con dudas a todos

Una joven causó conmoción en las redes sociales al narrar la supuesta historia de cómo un avión tuvo que aterrizar de emergencia gracias a ella. Contó cómo fue que encontró un artefacto secreto en el baño de la aeronave y después fue descubierta por el personal auxiliar de vuelo. Se volvió viral y recibió miles de comentarios de personas que le cuestionaban lo que realmente ocurrió. Los dejó atónitos, asustados y a la vez incrédulos.

Fue a través de la cuenta @eloisefouladgar que posteó una serie de clips para detallar lo que vivió en su viaje. Al parecer, Eloise Fouladgar solo entró al baño del avión y halló una especie de compartimento oculto, al estilo de las películas: “Acabo de encontrar la cosa más aterradora en los baños del avión. Estaba mirando a mi alrededor y encontré este apartado de secretos”, mencionó en su video.

Después, intentó abrir la cerradura y, a pesar de que aseguró que le fue muy complicado, lo logró. Para poder tener pruebas de lo que sucedió. grabó todo en ese momento, por lo que los espectadores pudieron ser testigos de la presencia del mini cajón y de cómo sacó un artículo electrónico. “Fue difícil de abrir al principio, pero cuando se logró encontré la cosa más extraña. Era una memoria USB, pero con contraseña”, siguió.

Una tiktoker se encontró un artículo desconocido en un avión y lo mostró en redes

Al principio no sabía de qué se trataba ni para qué servía, pero no quiso quedarse con la duda y lo agarró: “Sabía que era algo importante, pero en ese momento el piloto habló por el altavoz diciéndome que saliera del baño”, añadió Eloise, quien aseguró que salió del sanitario porque no tenía idea de lo que iba a pasar.

Para su sorpresa y segun su relato, el avión tuvo que aterrizar de emergencia. Aseguró que los azafatos la escoltaron hacia afuera. Si bien no dio ningún contexto ni especificación alguna sobre qué función tenía el aparato, se volvió viral de inmediato por la intriga que causó en las personas.

La reacción en redes

Hasta el momento, acumuló más de 14 millones de reproducciones, en su mayoría de personas que intentaban encontrarle una explicación a su anécdota. Muchos la cuestionaron, ya que la tiktoker no contó cómo fue que supuestamente terminó su historia o la razón por la que la aeronave se vio obligada a aterrizar luego de que ella encontrara la memoria USB.

Esta fue la memoria que encontró la tiktoker en el avión @eloisefouladgar/TikTok

Esto provocó que la mayoría de usuarios elogiaran su imaginación para fabricar mentiras y que no creyeran lo que decía en su video. “Ya vi porque de chiquita me daban un manotazo por tocar cosas que no debía”, “Esto 100% no sucedió”, “Es imposible”, “Claro, cajón secreto con manija a la vista sin cerradura”, “Como piloto, esto no sucedió, pero es una historia genial”, le dijeron.

Y es que en realidad casi todos los comentarios que recibió eran para decirle que no le creían: “El cajón es tan secreto que está oculto a plena vista”, “¿Y el piloto te estaba mirando en el baño?”, le dijeron los tiktokeros. Hasta hubo algunos trabajadores de aerolíneas que dieron su veredicto: “Sí, eso no sucede. Eso es para almohadillas. ¿Cómo puedo saber? Trabajo para una aerolínea”, “¿Por qué iban a realizar un aterrizaje de emergencia por encontrar una memoria USB?”, le preguntaron.