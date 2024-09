CBP One: cuánto dura el proceso de asilo en EE.UU. después de usar la app

Los extranjeros que no cuentan con los documentos necesarios para ingresar legalmente a Estados Unidos pueden registrarse y solicitar una cita a través de la aplicación CBP One. El proceso comienza en uno de los ocho puertos de entrada (POE, por sus siglas en inglés) terrestres, donde se efectúa una entrevista y se revisa el caso para determinar si es posible que el solicitante reciba un permiso de permanencia temporal.

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer que las personas no mexicanas que deseen concertar una fecha para presentarse en uno de los POE, desde el pasado 23 de marzo, pueden estar ubicadas en los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México; además de las entidades que ya eran consideradas, en el centro y norte.

CBP One, una herramienta gratuita en línea que está disponible para los migrantes que desean tramitar su solicitud de asilo

Cómo funciona CBP One y cuánto tiempo tardan en dar una cita

CBP One es una app gratuita que funciona como un portal único para una variedad de servicios. A través de una serie de preguntas guiadas, dirige a cada tipo de usuario a los procesos adecuados según sus necesidades, como aquellos que desean solicitar asilo. Concertar citas posibilita que el trámite sea más seguro y ordenado, y la información anticipada que se envía a los funcionarios hace que sea más eficiente y simplificado.

Sin embargo, la cantidad de no ciudadanos que se pueden procesarse a través de la aplicación variará según el puerto en función, los recursos disponibles y la infraestructura existente. Enrique Lucero Vázquez, director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, indicó a la embajada de Estados Unidos en México que la cita puede llegar en pocos días, o tardar de cuatro a cinco meses, por lo que aconseja que los solicitantes ser pacientes.

Los extranjeros que se presentan en uno de los ocho POE (Nogales, Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, El Paso, Calexico y San Ysidro) con un proceso en CBP One, son evaluados y procesados, lo que incluye la verificación de seguridad biométrica y biográfica, y el control de antecedentes. Actualmente, se ofrecen 1450 citas por día, lo que representa un incremento de casi el 50% respecto al 2023, cuando se lanzó la aplicación.

Luego, por lo general, son asignadas a procedimientos de inmigración y, en función de un análisis de cada caso, pueden ser consideradas para un permiso humanitario, conocido como parole, de hasta dos años, con el objetivo de que sigan los procedimientos necesarios para solicitar asilo; también son elegibles para pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza destaca que CBP One es solo una herramienta de programación y no una solicitud de asilo, por lo que una vez que se le permita al no ciudadano ingresar a EE.UU., este deberá seguir una serie de pasos para que le otorguen el permiso de estancia legal.

El asilo es una herramienta utilizada por extranjeros para vivir en Estados Unidos

Solicitar asilo en EE.UU.: cuánto tarda el proceso

Estados Unidos otorga el estatus de asilo a las personas que buscan protección porque han sufrido persecución o porque tienen temor de sufrirla por razones como su religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un grupo social en particular. La solicitud solo se puede presentar si el extranjero está físicamente presente en EE.UU. y no es ciudadano estadounidense.

Las tres formas de obtener asilo en EE.UU., son:

El proceso afirmativo.

La Entrevista de Méritos de Asilo, después de una determinación positiva de temor creíble.

El proceso de defensa de asilo.

Para el caso del proceso afirmativo, es necesario presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) el formulario I-589, Solicitud de Asilo y Exención de Remoción. Con respecto a los tiempos, la agencia señala que debe tomar una decisión sobre la solicitud dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que presentó, a menos que haya circunstancias excepcionales.

