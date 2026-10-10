El plan del Uscis que impondría una tarifa de US$70.000 a los estudiantes con visa F-1 para trabajar en EE.UU.
El DHS propone que las instituciones educativas paguen por la primera recomendación de prácticas laborales de cada alumno, como requisito para obtener la autorización de empleo
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el 7 de octubre de 2026 una propuesta sobre permisos de trabajo para estudiantes extranjeros. Si se aprueba, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sis siglas en inglés) no otorgaría la autorización cuando la institución educativa no pague la tarifa exigida. Según el DHS, la iniciativa busca combatir abusos y proteger a los trabajadores estadounidenses.
La propuesta de tarifas del Uscis para estudiantes extranjeros
- Según el DHS, las escuelas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) pagarían US$70.000 por la recomendación inicial para la Capacitación Práctica Opcional (OPT) y US$30.000 por cada recomendación posterior.
- El pago debería concretarse antes de la recomendación escolar y de la solicitud ante el Uscis. La tarifa no estaría vinculada con un empleador específico, precisó el organismo.
Estudiantes con visa F-1: quiénes quedarían alcanzados
- La propuesta comprende a estudiantes con visa F-1 que soliciten OPT, una autorización temporal para trabajar en actividades relacionadas con su área de estudio, explicó el DHS.
- Actualmente, los elegibles pueden obtener hasta 12 meses por nivel educativo. Los graduados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas pueden acceder a una extensión adicional de 24 meses, según el organismo.
Consulta pública: plazos y próximos pasos
- El DHS recibe comentarios del 8 de octubre al 9 de noviembre de 2026. Las instrucciones para presentarlos figuran en la notificación del Registro Federal, informó la agencia.
- No se trata de una tarifa vigente: el departamento revisará los comentarios y podría modificar el texto antes de aprobar una norma definitiva.
Para tener en cuenta
El requisito propuesto recaería sobre las instituciones educativas, no como un pago directo del estudiante. Para participar en OPT, los alumnos elegibles necesitan una recomendación escolar y solicitar la autorización de empleo ante Uscis.
Si la norma se aprueba en estos términos, la falta de pago de la escuela impediría obtener ese permiso, según el DHS. El material publicado no establece una fecha de entrada en vigor.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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