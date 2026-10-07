Noticias del DHS: proponen tarifa de US$70.000 para el programa de trabajo de estudiantes extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta para aplicar tarifas al programa de trabajo de estudiantes extranjeros. La medida busca regular la Capacitación Práctica Opcional.

En qué consiste la propuesta de cobro de tarifas a estudiantes extranjeros

La iniciativa del organismo establece que las instituciones educativas certificadas por SEVP deberán pagar 70.000 dólares por la primera recomendación de OPT de cada estudiante F-1 y US$30.000 por cada referencia posterior.

El DHS propuso cobrar US$70.000 por cada estudiante no inmigrante con visa F-1 que solicite la Capacitación Práctica Opcional inicial Imagen creada con IA

No obstante, las instituciones educativas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio deben abonar la tarifa requerida antes de recomendar al alumno en el sistema oficial.

Bajo las directrices de la propuesta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) denegará las autorizaciones de empleo si la institución no realizó el pago requerido.

De acuerdo con el comunicado oficial, el monto exigido no tiene vinculación con un empleador específico dentro del mercado de trabajo. El gobierno federal depositará la totalidad de las sumas recaudadas directamente en las arcas del Tesoro de Estados Unidos.

Según el DHS, la propuesta busca reducir el flujo de mano de obra extranjera que la administración Trump considera de bajo costo y facilitar la competencia de los trabajadores estadounidenses.

Qué cambia con respecto a la norma actual y los fundamentos del DHS

Las regulaciones actuales no imponen a las instituciones educativas una tarifa específica por recomendar a un estudiante para OPT. Sin embargo, el alumno debe presentar el formulario I-765 ante Uscis y pagar el monto correspondiente.

Además, la normativa vigente otorga una extensión adicional de 24 meses para los graduados en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La nueva norma altera este esquema al incorporar la obligación de un pago previo a la recomendación escolar y a la solicitud de autorización ante la agencia de inmigración. Este requisito modifica el procedimiento libre de cargos que rige en las instituciones de enseñanza superior.

Actualmente, los estudiantes con visa F-1 pueden realizar doce meses de prácticas profesionales por cada nivel educativo sin pagar aranceles Imagen ilustrativa generada con IA

El organismo federal fundamenta la reforma en la detección de esquemas de fraude y abusos por parte de escuelas, empleadores y estudiantes. Según el anuncio oficial de la propuesta, investigaciones del programa de intercambio identificaron lugares de trabajo con irregularidades y esquemas de pago por estadía para explotar el sistema.

Además, la agencia sostiene que la exigencia de tarifas impulsará una mayor supervisión y selectividad por parte de las escuelas al recomendar a los alumnos. De igual modo, la medida busca atender directivas ejecutivas recientes sobre la protección de la fuerza laboral nacional y la integridad del sistema migratorio.

Propuesta del DHS sobre el OPT: fechas para enviar comentarios y próximos pasos

El DHS recibirá los comentarios del público sobre la propuesta de reglamento desde este 8 de octubre hasta el 9 de noviembre. Por su parte, el apartado vinculado a la Ley de Reducción de Trámites Administrativos mantendrá un periodo de recepción de opiniones de 60 días.

Los ciudadanos y las instituciones deben consultar la Notificación de Propuesta de Reglamentación en el Registro Federal para enviar sus observaciones. La publicación oficial contiene las instrucciones detalladas para presentar formalmente los documentos.

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Tras la conclusión del plazo fijado, el organismo examinará las sugerencias y los materiales aportados por la comunidad. En ese marco, la agencia conserva la facultad de modificar el texto definitivo del reglamento en función de los aportes recibidos.