El proyecto de ley republicano que impondría multas de US$250 mil dólares sobre las visas H-1B

El proyecto de ley, identificado como H.R. 10643, fue presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la congresista republicana de Texas Beth Van Duyne y plantea elevar las sanciones contra empleadores que incumplan las reglas de las visas H-1B. Las multas por infracciones graves podrían llegar a 250 mil dólares y las prohibiciones para participar del programa extenderse hasta diez años.

Qué multas establece el proyecto de ley sobre las visas H-1B para las empresas

La propuesta contempla aumentos tanto en las multas económicas como en los períodos durante los cuales una compañía podría quedar excluida del programa. Su objetivo declarado es sancionar las infracciones y el fraude documental relacionado con la contratación de trabajadores extranjeros mediante visas H-1B.

El proyecto de ley estipula multas financieras mucho más elevadas y periodos de prohibición prolongados para los empleadores que incumplan las normativas establecidas para las visas H-1B Imagen creada con IA

Uno de los cambios centrales se aplicaría a las violaciones consideradas graves. La sanción máxima vigente de US$35.000 pasaría a ser de hasta US$250 mil. Al mismo tiempo, el período mínimo de prohibición para que una empresa participe nuevamente del programa aumentaría de tres a diez años.

Para las infracciones e incumplimientos intencionados o sustanciales, la multa pasaría de US$5000 a un máximo de US$100 mil. En estos casos, la inhabilitación mínima para utilizar el programa también aumentaría: de dos años bajo las reglas actuales a cinco años, según la propuesta.

El proyecto modificaría las penalizaciones vinculadas con documentos falsificados. Las infracciones de primer nivel, actualmente sancionadas con montos de entre US$250 y US$2000, pasarían a tener multas de US$1000 a US$10.000. Para el segundo nivel, el rango aumentaría de US$2000 y US$5000 hasta US$20.000 y US$50.000.

“Si una empresa decide que le conviene más económicamente infringir la ley y dejar a los trabajadores estadounidenses en la calle, debería sufrir graves consecuencias por perjudicar nuestra economía y a nuestros esforzados empleados”, señaló Van Duyne en un comunicado.

La congresista Beth Van Duyne cuestiona el uso del programa H-1B

Qué es la visa H-1B y quiénes pueden utilizarla

La clasificación H-1B permite a compañías estadounidenses contratar temporalmente a determinados trabajadores extranjeros. Su aplicación principal corresponde a las llamadas ocupaciones especializadas, que requieren conocimientos específicos y, por lo general, una licenciatura o equivalente relacionada con el puesto.

También existen categorías destinadas a profesionales que participan en proyectos de investigación y desarrollo cooperativo o coproducción vinculados con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), así como para determinados modelos de moda que reúnen condiciones de mérito y reconocimiento.

En el caso de las ocupaciones especializadas, el trabajador puede cumplir los requisitos mediante un título universitario estadounidense o extranjero equivalente, una licencia profesional cuando corresponda o una combinación de formación y experiencia considerada equivalente a una licenciatura.

Cuántas visas H-1B se otorgan y cuánto duran

El programa tiene un límite general de 65.000 visas por año fiscal. A ese número se suman otras 20.000 disponibles para determinados trabajadores que obtuvieron una maestría o un doctorado en una institución de educación superior de EE.UU.

Algunas entidades quedan fuera de ese límite anual. Entre ellas se encuentran determinadas instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro vinculadas y entidades de investigación gubernamentales o sin fines de lucro.

La permanencia inicial suele concederse por hasta tres años y puede extenderse generalmente hasta un máximo de seis. Existen, sin embargo, situaciones en las que un trabajador puede permanecer más allá de ese período cuando se encuentra en el proceso para obtener la residencia permanente.

Con estas medidas, los legisladores pretenden disuadir y castigar con mayor severidad las malas prácticas asociadas a la contratación de trabajadores extranjeros Imagen creada con IA

Van Duyne, impulsora de la ley sobre las visas H-1B: “El Congreso debe detener el abuso”

Al presentar la iniciativa, Van Duyne cuestionó el funcionamiento actual del sistema y sostuvo que determinadas empresas utilizan el programa de manera contraria a su propósito. Según su posición, el Congreso debe establecer mayores consecuencias para los empleadores que incumplen las normas migratorias.

“El Congreso debe promulgar reformas para detener el abuso de las visas H-1B, razón por la cual presenté el proyecto de ley, para imponer severas sanciones económicas a las empresas que opten por infringir nuestras leyes y aprovecharse de la fuerza laboral estadounidense como parte habitual de sus prácticas comerciales”, indicó la congresista a Newsweek.

La legisladora también planteó que el programa fue creado para permitir que compañías estadounidenses pudieran incorporar profesionales especializados que no estuvieran disponibles en el mercado laboral nacional. En su opinión, las prácticas que considera abusivas terminaron por afectar las oportunidades de trabajadores estadounidenses.

En qué etapa se encuentra la iniciativa

El proyecto de ley H.R. 10643 fue enviado al Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes después de su presentación.

En esta etapa, la iniciativa todavía no modifica las reglas vigentes ni establece las nuevas multas. Para avanzar, primero debería ser analizada y aprobada por el comité correspondiente y posteriormente recibir el respaldo de la Cámara de Representantes. Si supera esa instancia, tendría que ser considerada por el Senado.

La propuesta solo podría convertirse en ley después de que ambas cámaras aprobaran el texto y este fuera firmado por el presidente Donald Trump.