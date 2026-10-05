Oficial desde octubre: la regla que pone en juego la privacidad para tramitar la visa de trabajo para mexicanos

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció un cambio en una regla que afecta, entre otros, a los solicitantes de visa de trabajo mexicanos. La medida exige que quienes aplican para el beneficio migratorio configuren la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales como “pública” o “abierta”.

La regla que pone en juego la privacidad para tramitar la visa de trabajo para mexicanos

Desde el 1° de octubre, el DOS amplió la revisión de la presencia en línea, una medida que afecta a trabajadores mexicanos y canadienses, según informó mediante un comunicado institucional. El gobierno federal inició esta política en 2025 con el análisis de las cuentas de estudiantes y visitantes de intercambio, y luego la extendió en dos ocasiones para alcanzar a otros peticionarios.

La nueva medida afecta a solicitantes de visa I (representantes de medios extranjeros) y peticionarios de TN y TD (profesionales del T-MEC y sus dependientes) Imagen generada con inteligencia artificial

La nueva medida que comenzó a regir el jueves pasado incluye a los solicitantes de las siguientes categorías adicionales de visas de no inmigrante:

I (representantes de medios extranjeros).

(representantes de medios extranjeros). TN y TD (profesionales del T-MEC y sus dependientes).

La visa I en general está reservada a personas que representan a un medio de comunicación extranjero, llegan a Estados Unidos para desempeñarse únicamente en esa profesión y tienen una oficina central en un país extranjero.

Las profesiones bajo esta categoría incluyen a reporteros, equipos cinematográficos, redactores y otras profesiones similares, según informa el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la clasificación de no inmigrante TN permite a los ciudadanos canadienses y mexicanos cualificados solicitar la entrada temporal a Estados Unidos para dedicarse a actividades comerciales a nivel profesional. La TD está destinada a cónyuges e hijos dependientes de un trabajador con TN.

El DOS pidió a los solicitantes de visa de trabajo mexicanos que configuren la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales como “pública” o “abierta” Freepik

La expansión de la revisión del DOS en redes sociales

En el comunicado, las autoridades exigieron a todos los solicitantes de visas de no inmigrante I, TD y TN que configuren la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales como “pública” o “abierta”.

Debajo, señalaron que los funcionarios recurren a todas las fuentes de información disponibles durante el proceso de evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en el país norteamericano.

En este escenario, uno de los objetivos de la medida es identificar a extranjeros que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. “Aplicamos este riguroso estándar de verificación de manera uniforme a todos los solicitantes de visa”, afirmaron.

La decisión de ampliar la revisión de las cuentas se enmarca en un contexto más amplio de la política migratoria del gobierno federal. En 2025, la administración del presidente Donald Trump inició este proceso para los visados F, M y J, correspondientes principalmente a estudiantes y visitantes de intercambio.

Luego, en diciembre de 2025, las autoridades anunciaron que desde el 15 de diciembre de ese mismo año extendería la revisión a todos los solicitantes H-1B y H-4. A estos peticionarios también se les pidió configurar sus perfiles de redes sociales como públicos.

La siguiente expansión ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando el DOS adelantó que desde el 30 de marzo ampliaría la política hacia más de siete categorías, incluidos trabajadores domésticos vinculados a funcionarios/diplomáticos, visas vinculadas a prometidos y familiares y trabajadores religiosos y dependientes.

Avanza el DHS: el plan de revocación masiva de EE.UU. se aplicará a visas B1 y B2 emitidas desde 2016

Las otras categorías de visas sujetas a la revisión de redes sociales

El anuncio del DOS amplía la aplicación del proceso de verificación que ya se aplica a las siguientes categorías de visa: