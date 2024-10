El requisito clave que debes cumplir para poder conducir en Florida y que muchos ignoran

Para poder circular por Florida, los conductores deben cumplir con un requisito que muchos desconocen: tener un registro de vehículo válido. Se trata de un trámite obligatorio. En caso de no cumplirse, puede provocar sanciones o la prohibición de continuar al volante. Cómo obtener y renovar el registro de un vehículo o embarcación en este estado.

Todo vehículo que circule por las carreteras de Florida debe contar con un registro en regla. Su falta puede ocasionar multas o la imposibilidad de renovar otros documentos del automóvil. La renovación de este registro se puede realizar por uno o dos años y debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento, que coincide con la medianoche del día de nacimiento del propietario, salvo que se trate de una empresa.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida distribuye licencias de conducir, registros de vehículos de motor, y títulos de vehículos de motor Foto Facebook Santa Rosa County Sheriff's Office FL

El trámite de renovación puede iniciarse hasta tres meses antes de su fecha de vencimiento. Para vehículos pesados, las regulaciones son más específicas, por lo que es importante consultar la normativa correspondiente en la web oficial de la FLHSMV (Florida Highway Safety and Motor Vehicles).

La calcomanía de registro del vehículo debe colocarse en el espacio cuadrado provisto en la esquina superior derecha de la matrícula de Florida.

La calcomanía del registro del vehículo de Florida se ubica en el borde superior derecho de la matrícula Andrea Giardini / Unsplash - FLHSMV

Las personas que se mudan a Florida también deben registrar su vehículo. Si el propietario del coche o embarcación comenzó a trabajar, inscribió a sus hijos en una escuela pública o fijó su residencia en el estado, tiene un plazo de 30 días para registrar y titular su vehículo.

Opciones para renovar el registro de vehículo en Florida

Florida ofrece diferentes maneras para renovar el registro, tanto de forma presencial como en línea. Estas son las tres principales vías:

Renovar por Internet: el registro de vehículos se puede renovar el registro es a través del portal MyDMV. En esta plataforma, se pueden realizar renovaciones por uno o dos años, tanto para vehículos como para embarcaciones. También se puede obtener un duplicado del registro en caso de pérdida.

Para renovar por Internet, es necesario proporcionar información de identificación personal del propietario y del vehículo o embarcación. Sin embargo, si no se puede verificar el seguro válido del vehículo, el sistema no permitirá la renovación. En caso de que haya algún problema con el registro, se deberá contactar con el servicio al cliente para resolverlo.

El registro actualizado se recibe por correo en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Además, se puede obtener un recibo de confirmación por correo electrónico que sirve como comprobante hasta la llegada del registro. La operación tiene un costo de US$ 2.

Renovar a través de la aplicación móvil: otra opción es utilizar la aplicación móvil MyFlorida. Con esta herramienta, los usuarios pueden renovar hasta cinco vehículos o embarcaciones al mismo tiempo, con la facilidad de completar el trámite desde su teléfono celular. Al igual que en el portal MyDMV, la renovación puede ser por uno o dos años.

El registro de vehículos en Florida es obligatorio, se puede hacer de modo presencial, en la web o con la App My Florida Captura/ https://mydmvportal.flhsmv.gov/

La aplicación solicita la matrícula o el número de identificación del vehículo (VIN), o en el caso de embarcaciones, el número de identificación del casco (HIN). Si el seguro del vehículo no está verificado, no se podrá completar el registro. La aplicación también permite obtener un documento digital provisorio. La app está disponible para su descarga gratuita en iTunes y Google Play. Un dato importante es que tiene una tarifa de procesamiento por cada transacción: US$ 4 con tarjeta de crédito o US$ 3.75 para pagos con una cuenta corriente.

Renovación presencial: aquellos que prefieren realizar el trámite de manera presencial, pueden acudir a cualquier oficina del servicio de vehículos motorizados del estado. El registro se obtiene el mismo día de la visita, lo que garantiza que el vehículo estará en regla de inmediato.

Es importante tener en cuenta los documentos necesarios para registrar el vehículo o la embarcación, los cuales pueden variar dependiendo del caso. Se recomienda revisar previamente qué información se debe llevar para agilizar el proceso.

LA NACION