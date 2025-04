Vive en la ciudad de Florida donde casi todos hablan español y se volvió millonaria tras gastar solo 20 dólares: “Lo merece”

Un boleto de lotería de 20 dólares bastó para que Nubia Fagot, una vecina de Hialeah, Florida, se convirtiera en millonaria. La mujer de 62 años recibió un premio de cinco millones de dólares, un giro del destino que transformó por completo su vida y la de su familia.

Una jugada que cambió su destino

Aunque fue su esposo quien compró el raspadito en una gasolinera Shell cerca de la avenida 87 del noroeste, al norte de la autopista 836, fue Nubia quien recibió el boleto como regalo. Cuando él creyó haber ganado, llamó a su esposa, nervioso. Poco después, ambos acudieron a la oficina del distrito de la Lotería de Miami, donde confirmaron que el boleto correspondía al premio mayor del juego Crossword Cash. Luego, optaron por recibir el dinero en un pago único de US$3.262.138, según reportó Telemundo 51.

De tener un departamento modesto a comprar una nueva casa y camiones

Con el dinero, la pareja se mudó de su departamento a una casa y compraron un auto, tres camiones y un departamento para su hija. Además, destinaron parte del premio para ayudar a un vecino del barrio. Aunque aseguran tener más planes, por ahora prefieren no compartirlos.

A pesar del cambio económico, decidieron seguir su vida en Hialeah, una ciudad de fuerte presencia hispana, donde más del 90% de los residentes hablan español. En palabras de una cajera local que entrevistó Telemundo 51: “Sigue igualito… A pesar de ser millonario”.

La comunidad celebra la suerte de la pareja con la lotería

El impacto del premio no pasó desapercibido en el barrio. Algunos residentes afirman que aún los ven en la tienda de siempre mientras compran más raspaditos. “Yo me los encuentro en la esquina, no cambiaron mucho”, señaló un vecino a Telemundo 51. Otra vendedora mencionó que el esposo de Nubia pasa todos los días por su negocio, aunque aclaró que el boleto ganador fue comprado en otro lugar.

En la comunidad muchos celebran la buena fortuna de Fagot. “Se lo merecía, porque era una persona pobre y ahora con esto se resuelve su vida”, comentó una de las entrevistadas.

El consejo de Nubia para quienes aún juegan

Para quienes todavía tienen la esperanza de que un golpe de suerte les cambie la vida, Nubia fue contundente con su mensaje. En declaraciones al canal Telemundo 51, la mujer alentó a no rendirse, aunque también aconsejó prudencia. “Que lo sigan intentando, no que se quede sin un quilo por intentarlo, pero que lo haga”, dijo.

