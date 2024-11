El tipo de visa que podría ser ideal para latinos que buscan migrar legalmente a EE.UU.

Emigrar a Estados Unidos desde Latinoamérica no es un proceso sencillo. Muchas veces se requieren visados con requisitos que solo pueden cumplir profesionales formados o aquellos que tienen familia allí. Sin embargo, existe una alternativa que podría ser ideal para algunos latinos: la visa EB-3 Unskilled. Esta es una opción atractiva para aquellos que buscan emigrar de manera legal y no cuentan con esa formación necesaria.

La visa EB-3 Unskilled, también conocida como visa EB-3 para trabajadores no calificados, ofrece una vía legal para emigrar a Estados Unidos a través de una oferta de empleo. No requiere un cierto nivel educativo ni de experiencia laboral previa. Además, tanto el cónyuge como los hijos menores de 21 años del solicitante reciben autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos.

La visa EB-3 Unskilled es para personas que realizan trabajos no calificados que requieren menos de 2 años de experiencia Freepik

Según información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), a diferencia de otros visados de rango superior, esta visa está diseñada para “personas que realizan trabajos no calificados que requieren menos de 2 años de formación o experiencia, que no sean de naturaleza temporal o estacional”.

Requisitos para la visa EB-3 Unskilled

El principal requisito para acceder a esta visa es que el solicitante debe recibir una oferta de trabajo permanente de tiempo completo por parte de una empresa en EE.UU. que respalde la solicitud ante el gobierno estadounidense y contar con un certificado de trabajo.

Luego, el solicitante debe demostrar que tiene la capacidad para realizar trabajos no calificados, es decir, aquellos que requieren menos de dos años de formación o experiencia y que no sean de naturaleza temporal o estacional. Es importante también estar realizando un trabajo para el cual no haya trabajadores calificados disponibles en EE.UU. y cumplir con cualquier otro requisito especificado en la certificación laboral.

¿Cómo solicitar la visa EB-3 Unskilled?

El proceso para solicitar la visa EB-3 Unskilled implica varios pasos, comenzando con la obtención de una oferta de empleo de una empresa estadounidense dispuesta a patrocinar al solicitante. En la mayoría de los casos, el empleador debe presentar una petición formal ante el Gobierno de Estados Unidos. Luego, esta será evaluada por el Departamento de Trabajo y por el Uscis. Si la solicitud es aprobada, el solicitante podrá acceder a una entrevista consular. De estar todo en orden, se le otorgará la visa y la Green Card.

Si la solicitud de trabajo es aprobada y la entrevista consular da buenos resultados, se le otorgará la visa y la Green Card al solicitante Freepik

La escasez de mano de obra en Estados Unidos y la oportunidad para latinos

Una de las razones por las que la visa EB-3 Unskilled ha ganado popularidad es la creciente escasez de mano de obra en EE.UU. Según datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el país enfrenta una falta histórica de trabajadores, con más de ocho millones de vacantes sin cubrir y solo 6.8 millones de trabajadores disponibles.

Esta situación ha llevado a muchas empresas estadounidenses a buscar trabajadores extranjeros que puedan ocupar esos puestos vacantes. En este contexto, los trabajadores latinoamericanos pueden ver una oportunidad para acceder a empleos en sectores donde la demanda es alta, como la construcción y los servicios.

Para ser elegible a obtener la ciudadanía americana, el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos Facebook Uscis

“Al comienzo de la pandemia, más de 120.000 empresas en EE.UU. cerraron temporalmente y más de 30 millones de trabajadores quedaron desempleados”, explicó Stephanie Ferguson Melhorn, Directora Senior de Política Laboral y de Fuerza Laboral Internacional en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Desde el organismo gubernamental argumentan que luego de la pandemia las vacantes de empleo aumentaron de manera constante, mientras que el desempleo disminuyó lentamente.

“En 2023, los empleadores crearon 3,1 millones de nuevos puestos de trabajo. Aunque un mercado laboral fuerte es una buena noticia, muchas de esas vacantes siguen sin cubrirse debido a la falta de trabajadores suficientes en el país. Aunque hoy hay más estadounidenses participando en la fuerza laboral que antes de la pandemia, la participación general de la población en el mercado laboral ha disminuido”, concluyó Ferguson Melhorn.