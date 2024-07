El trámite obligatorio que deben hacer los inmigrantes en EE.UU. si quieren conseguir la ciudadanía

Escuchar

En Estados Unidos existe un sistema que es obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 25 años. El no inscribirse a este proceso podría ser la peor decisión en los trámites migratorios, entre otras cosas, debido a que es un requisito para obtener la ciudadanía. Además, no registrarse es un delito que se castiga con sanciones económicas y/o de prisión.

Se trata del Sistema de Servicio Selectivo (SSS, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de registrar a los hombres y requiere que todos aquellos entre 18 y 25 años se inscriban en caso de que sea necesario instituir el servicio militar obligatorio en el futuro. Sin embargo, no se debe confundir con el servicio militar obligatorio, conocido como “draft”, que es la inscripción obligatoria en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

La ley exige que el registro en el Servicio Selectivo sea la primera parte de un sistema justo y equitativo que, si lo autorizan el Presidente y el Congreso, proporcionaría rápidamente personal al Departamento de Defensa Marines.com

La agencia explica que si bien actualmente no existe un reclutamiento, el registro en el SSS es el programa más visible públicamente en tiempos de paz que garantiza la preparación operativa de manera justa y equitativa. Al registrarse, un joven obtiene ciertos derechos a empleos, ayudas estatales para estudiantes en algunos estados y capacitación laboral financiada por el gobierno federal.

¿Los inmigrantes también deben inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo?

El SSS establece que, con muy pocas excepciones, todos los hombres inmigrantes de entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse dentro de los 30 días posteriores a su llegada a Estados Unidos. Esto incluye a los ciudadanos naturalizados, los que están en el país bajo el proceso de parole, los indocumentados, los residentes legales permanentes, los solicitantes de asilo, los refugiados y todos los hombres con visas vencidas hace más de 30 días.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos hace que el registro en el Servicio Selectivo sea una condición para obtener la ciudadanía ILONA SHOROKHOVA - Freepik

La agencia advierte que actualmente, ni en el pasado, recopilan ni comparten información alguna que pueda indicar el estatus migratorio de un hombre, ya sea documentado o indocumentado. “El Servicio Selectivo no tiene autoridad para recopilar dicha información, no la utiliza y es irrelevante para el requisito de registro. En consecuencia, no hay datos de inmigración para compartir con nadie”, señalan en su sitio web.

Asimismo, el SSS destaca que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) hace que el registro en el Servicio Selectivo sea una condición para obtener la ciudadanía estadounidense, si el hombre llegó por primera vez a Estados Unidos antes de cumplir 26 años.

Cuáles son las sanciones por no registrarse en el SSS de EE.UU.

La agencia precisa que existen consecuencias por no inscribirse en el SSS. Es un delito grave a nivel federal, y el incumplimiento de la obligación se castiga con una multa de hasta 250 mil dólares y/o cinco años de prisión. Asimismo, una persona que a sabiendas asesore, ayude o incite a otra a no cumplir con el requisito de inscripción estará sujeta a las mismas sanciones.

No registrarse en el SSS se castiga con una multa de hasta 250 mil dólares y/o cinco años de prisión Freepik

A menos que un hombre proporcione prueba de que está exento del requisito de registro, su falta dará lugar a una remisión al Departamento de Justicia de EE.UU. para una posible investigación y procesamiento. Además de las posibles sanciones penales, no registrarse puede dejar a un hombre permanentemente inelegible para recibir beneficios. Adicionalmente, algunos estados han creado consecuencias extra para los hombres que no se registren.

¿Cómo inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo de EE.UU.?

Los hombres de entre 18 y 25 años pueden inscribirse o registrarse en el Servicio Selectivo por internet o por correo. Vía web es posible obtener el formulario de inscripción para imprimir (en inglés). También puede llamar al 888-655-1825 y oprimir el 2 para español o enviar un correo electrónico a DMCEspanol@sss.gov para obtener ayuda.

