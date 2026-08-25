Miles de migrantes en riesgo de perder su visado en EE.UU. y la regla del asilo que aplicará el DHS en pocas semanas

El gobierno de Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que solicitaron o están solicitando asilo en Estados Unidos. La medida, que se anunciaría en las próximas semanas, apunta a visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026, y se ejecuta en coordinación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Qué visas revocará el DHS en EE.UU. y por qué

El Departamento de Estado busca identificar a quienes “han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, explicó Tommy Pigott , portavoz del Departamento de Estado , según información publicada por Univision.

, , según información publicada por Univision. Pigott agregó que “obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa”, de acuerdo con Univision.

Las revocaciones no implicarían deportación inmediata: la mayoría de los casos de asilo pendientes serían reclasificados, aunque los titulares perderían su estatus de viajeros de negocios o turismo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, escribió en X que “la gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas” y que “el asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”.

La tarifa de US$103.265 golpea también a las visas H-1B

La ofensiva migratoria alcanza además a las visas de trabajo H-1B, muy usadas por científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.

El gobierno de Trump propone cobrar a los empleadores una tarifa de US$103.265 por cada visa H-1B , según un reglamento publicado el lunes y citado por el Washington Post.

, según un reglamento publicado el lunes y citado por el Washington Post. Los ingresos de esa tarifa financiarían el sistema de inmigración legal, incluidos los tribunales migratorios federales y el ICE, de acuerdo con el Washington Post.

La iniciativa retoma un intento previo de septiembre de 2025, cuando se fijó una tasa de US$100.000 que un juez federal bloqueó en junio tras una demanda de 20 estados demócratas.

El gobierno de Trump propone cobrar a los empleadores una tarifa de US$103.265 por cada visa H-1B Alex Brandon - AP

Antecedentes de la ofensiva migratoria en EE.UU.

En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado revocó unos 175.000 visados a personas condenadas o acusadas de delitos, y a quienes se manifestaron contra políticas estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos otorga actualmente unos 85.000 visados H-1B por año.

Qué hay que tomar en cuenta con la nueva regla que EE.UU. aplicará a extranjeros

Si tienes una visa B1 o B2 y solicitaste asilo (o piensas hacerlo), esta medida te afecta directamente. Algunos puntos clave:

No es automático : el DHS aclaró que las revocaciones no se harán de una sola vez, sino de forma escalonada y continua, según explicó Tommy Pigott.

: el DHS aclaró que las revocaciones no se harán de una sola vez, sino de forma escalonada y continua, según explicó Tommy Pigott. No significa deportación inmediata : si tu caso de asilo está en trámite, es probable que te reclasifiquen dentro del sistema, pero perderás el estatus de visitante de negocios o turista.

: si tu caso de asilo está en trámite, es probable que te reclasifiquen dentro del sistema, pero perderás el estatus de visitante de negocios o turista. El período que abarca : la revisión incluye visas emitidas entre 2016 y 2026, es decir, prácticamente una década de solicitantes.

: la revisión incluye visas emitidas entre 2016 y 2026, es decir, prácticamente una década de solicitantes. Qué se te exige ahora: si estás pidiendo una visa B1 o B2 nueva, debes confirmar que no solicitarás asilo y demostrar intención de regresar a tu país de origen.

Noticias del DHS: la demanda que busca frenar la nueva regla migratoria que limita las visas de estudiantes en EE.UU.

Impacto en trabajadores calificados : si tu empleador quiere patrocinarte una visa H-1B, la nueva tarifa de más de US$100.000 podría hacer que muchas empresas reconsideren o retrasen esas contrataciones, ya que la medida aún enfrenta revisión judicial por la demanda de los 20 estados demócratas.

: si tu empleador quiere patrocinarte una visa H-1B, la nueva tarifa de más de US$100.000 podría hacer que muchas empresas reconsideren o retrasen esas contrataciones, ya que la medida aún enfrenta revisión judicial por la demanda de los 20 estados demócratas. Qué sigue: el Departamento de Estado no confirmó fecha exacta de anuncio, pero dijo que ocurrirá “en las próximas semanas”. Conviene consultar a un abogado de inmigración si tu visa B1/B2 está vinculada a un trámite de asilo activo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.