Vitinha destaca "calidad" de Portugal pero rechaza etiqueta de favorito en el Mundial

El centrocampista de Portugal Vitinha destacó este sábado la gran calidad de su selección, a la que situó entre los candidatos para levantar la Copa del Mundo de Norteamérica, pero rechazó la etiqueta de favorito para el equipo luso.

"Sabemos que tenemos mucha calidad y talento, con jugadores en grandes clubes (...), pero eso en el papel no vale de nada", declaró el jugador del Paris Saint-Germain en rueda de prensa en Palm Beach (Florida), sede del campo base de la Seleçao.

"Diría que somos candidatos, sin duda, una selección muy fuerte. Pero no diría que somos favoritos", añadió, minutos antes del primer entrenamiento de Portugal en su campamento base en Estados Unidos.

El centrocampista, uno de los jugadores más importantes de la Seleçao, dijo sentirse "muy bien, física y mentalmente" tras una larga temporada culminada por una segunda Liga de Campeones consecutiva con el PSG.

Y destacó la importancia de su entrenador de club, el español Luis Enrique, al que atribuye su "gran cambio" como jugador a su llegada al club de la capital francesa.

Respecto a la estrella de Portugal, el cinco veces Balón de Oro Cristiano Ronaldo, Vitinha subrayó su liderazgo, su compromiso total con el fútbol y su influencia en el grupo.

Portugal se estrenará en el torneo el 17 de junio, en Houston, contra la República Democrática del Congo, dentro de un grupo K donde luego se enfrentará a Uzbekistán y Colombia.