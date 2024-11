Vive en Michigan y encontró la manera de ganar hasta 400 dólares al día en la temporada de Navidad

Un hombre se volvió viral en las redes sociales después de que compartió una sencilla idea de trabajo secundario que le genera hasta 400 dólares en solo unas horas. Explicó que esta actividad, especialmente popular en la época navideña, le permite disfrutar del aire libre y organizar su propio horario.

En un video viral, el usuario de TikTok Ross Edward (@rossedward616) mostró cómo gana dinero mientras realiza caminatas por el bosque de Michigan. A quienes enfrentan dificultades financieras antes de las fiestas, les recomendó seguir su ejemplo.

Para su “trabajo secundario al aire libre”, Ross recolecta piñas en el bosque cercano, un recurso que se vende en Etsy, donde pequeñas bolsas pueden alcanzar un precio de 10 dólares.

En qué consiste el trabajo secundario del tiktoker

Sugirió distintas formas de personalizar las piñas, como pintarlas para hacerlas más atractivas y rociarlas con esencia de canela. Según él, sus clientes principales son dueños de casa que buscan decoraciones para exhibir en “pequeñas cestas”. Además, explicó que en solo unas horas, puede recolectar cientos de piñas y ganar una cantidad considerable.

“En aproximadamente dos horas, puedes juntar 500 piñas, lo que fácilmente puede valer 400 dólares″, comentó, destacando que es una “buena suma” por el tiempo invertido.

Las opiniones en la red social

Los usuarios de TikTok reaccionaron a su propuesta en los comentarios, donde también compartieron consejos y opiniones. “¡Véndelas en Etsy! Solo recuerda congelarlas por 48 horas para eliminar insectos antes de enviarlas”, recomendó una persona.

“Hace un tiempo compré piñas en Etsy para decorar en Navidad, así que esta es una buena idea”, comentó otro. “No está mal. Aquí donde vivo hay muchas, de todos los tamaños, tiradas por todos lados”, agregó alguien más. Un usuario elogió la iniciativa y afirmó: “Es increíble, siempre veo a un tipo en el bosque recogiendo piñas”.

Cómo decorar la casa en Navidad

El árbol de Navidad, así como las luces y los ornamentos que parecen darle vida a las paredes y rincones de la casa, tienen un propósito: transmitir alegría. De acuerdo con el Feng Shui, la ubicación específica de cada elemento podría atraer la fortuna. Esta filosofía de origen chino favorece la circulación del chi. Es decir, la energía positiva. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

El árbol de Navidad, así como las luces y los ornamentos que parecen darle vida a las paredes y rincones de la casa, tienen un propósito: transmitir alegría (Archivo) Mariana Roveda y Silvio Zuccheri

“Cuelgue guirnaldas y luces para que se alegren y ‘sonrían’”, comentó al respecto Ellen Whitehurst, experta en Feng Shui y autora del libro Make This Your Lucky Day: Fun and Easy Secrets and Shortcuts to Success, Romance, Health, and Harmony (Haga de este su día de suerte: Secretos y atajos fáciles y divertidos para alcanzar el éxito, el romance, la salud y la armonía): “Decore a la altura de los ojos para elevar el ambiente de la habitación y el estado de ánimo”.

En este punto, los elementos más recomendados son las guías verdes, de pino u otro tipo de follaje, porque crean un ambiente tranquilo y el verde invita a la curación, indica la autora. “El verde fresco equilibra el ‘fuego’ o el calor del exceso de rojo”, señala, de acuerdo con She Knows. Otro consejo es colocar este tipo de decoración en la entrada de las casas para protegerlas de la mala energía.