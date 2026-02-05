Wall Street bajo presión por los malos resultados de las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró con una marcada caída el jueves arrastrada por el retroceso del sector tecnológico, que lastró al mercado estadounidense en plena temporada de resultados empresariales.

El Dow Jones perdió un 1,20%, el índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, cedió un 1,59% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,23%.

"Cuando ciertos sectores del mercado están valorados hasta este punto, cualquier elemento lejos de la perfección es decepcionante", dijo a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

En ese sentido, los más recientes resultados trimestrales fueron particularmente duros para los pesos pesados de la tecnología.

El jueves, Alphabet, matriz de Google, y el fabricante de chips Qualcomm llevaron la peor parte.

Las acciones de Alphabet cayeron un 0,60% hasta US$331,33, pese a su facturación récord y al crecimiento del 30% del beneficio neto en el cuarto trimestre de 2025.

El título de Qualcomm cayó un 8,46% hasta US$136,30, pese a resultados mejores de lo esperado.

"Se necesitará algo significativo para romper esta fiebre" bajista, predijo Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, en declaraciones a la AFP.

El jueves, la ola de ventas "coincidió" con "preocupaciones sobre el deterioro del mercado laboral", agregó Jose Torres, de Interactive Brokers.