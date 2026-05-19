Wall Street cierra a la baja por el aumento del costo de la deuda estadounidense

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes, debido al aumento de los rendimientos de los bonos y los temores inflacionarios por la falta de un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio

El Dow Jones perdió un 0,65%, el índice Nasdaq cedió un 0,84% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,67%.

"La rentabilidad de los bonos a 30 años alcanzó su nivel más alto en 19 años, haciendo caer las acciones por tercera jornada consecutiva", explica José Torres, de Interactive Brokers.

Esos títulos alcanzaron un máximo desde la crisis financiera de 2007, con un rendimiento de 5,19% durante la sesión frente al 5,12% del día anterior.

Y en comparación con el 4,61% que registraba antes de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero.

El tipo de interés de la deuda estadounidense a diez años también registró un movimiento inusual: subió hasta el 4,69%, un máximo desde principios de 2025, frente al 4,59% del cierre del lunes. Antes de la guerra, se situaba en el 3,94%.

Sam Burns, analista de Mill Street Research, vinculó el alza con "los temores relacionados con la inflación" ante la falta de una salida a la crisis en Oriente Medio.

"Más aún cuando el estrecho de Ormuz (por donde transita normalmente una quinta parte del petróleo mundial) sigue paralizado", agregó.

Ante estas presiones inflacionarias, los inversionistas esperan que la Reserva Federal (Fed) comience a adoptar una política más restrictiva, eventualmente a partir de fin de año, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

En paralelo, los operadores esperan el miércoles la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, figura emblemática del entusiasmo bursátil por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA).