Wall Street cierra a la baja por repliegue de tecnológicas y aumento de bonos

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este viernes, presionada por el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos y la venta masiva de acciones tecnológicas, culminando una semana récord

El Dow Jones cayó un 1,07%, el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, retrocedió un 1,54%, y el ampliado S&P 500 cedió un 1,24%.

Detrás de este mal momento, "Está realmente la subida de los rendimientos de la deuda", comenta a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma de servicios financieros Edward Jones.

El costo de la deuda subió con fuerza el viernes, en línea con los precios del petróleo.

Hacia las 20.25 GMT, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en el 4,60%, frente al 4,48% del cierre al día anterior, su nivel más alto en casi un año.

Según José Torres, de Interactive Brokers, el mercado "Está bajo gran presión (...) porque no se vislumbra ningún rayo de esperanza en el horizonte geopolítico".

El presidente Donald Trump afirmó haber recibido palabras alentadoras de Xi Jinping para ayudar a una reapertura del estrecho de Ormuz, así como promesas de no suministrar equipamiento militar a Irán.

Las declaraciones oficiales chinas, sin embargo, no lo mencionaban.

El mercado bursátil había logrado ignorar estos temores desde el inicio del conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Pero el hecho de que el rendimiento de los bonos a diez años supere el 4,50% "ha provocado una ligera indigestión en los mercados", asegura Kourkafas.

Al mismo tiempo, la plaza estadounidense no pudo apoyarse en los valores tecnológicos.

El sector de los semiconductores, que había sido un pilar del mercado en las últimas sesiones, se desplomó el viernes.

El fabricante de chips Nvidia, primera capitalización bursátil a nivel mundial, perdió un 4,42%, Intel cedió un 6,18%, AMD un 5,69% y Micron retrocedió un 6,62%.

Al día siguiente de una primera sesión eufórica en Wall Street, con un despegue del 68%, la start-up estadounidense de semiconductores Cerebras cedió un 10,08%, hasta 279,72 dólares.

Según Angelo Kourkafas, el fuerte avance reciente del sector tecnológico explica este retroceso, más que preocupaciones profundas sobre el sector.