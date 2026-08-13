Wall Street cierra al alza empujada por la cifra de inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves, ya que las cifras recientes de inflación en EE.UU. alejaron las perspectivas de un rápido endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones ganó 0,13% y el Nasdaq avanzó 0,81%. El índice amplio S&P 500 sumó 0,65%, alcanzando un nuevo récord en 7798,99 puntos.

"Esta es la semana más tranquila del verano en términos de volumen. Por lo tanto, es difícil otorgar mucha credibilidad a las fluctuaciones observadas", explicó a la AFP Art Hogan, de la firma B. Riley Wealth Management.

El índice de precios al productor se mantuvo estable en julio en EE.UU., según datos publicados el jueves.

Esto confirmó una tendencia observada el día anterior, cuando el índice de precios al consumidor mostró una desaceleración de la inflación el mes pasado.

Estos dos indicadores "dejan en términos generales un margen de maniobra estrecho a la Fed para mantener sus tipos sin cambios en su próxima reunión de septiembre", estimó Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank.

Según los analistas, el banco central debería decidir no combatir más activamente a corto plazo la inflación para evitar castigar aún más el mercado laboral, que ha mostrado signos de debilidad en los últimos meses.

Aunque el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha establecido como principio no dar indicaciones al mercado sobre el futuro de la política monetaria estadounidense, las expectativas de los inversores podrían verse nuevamente alteradas en las próximas semanas.

"Tenemos dos informes sobre inflación, pero habrá otros tres antes de la reunión de la Fed", advirtió Art Hogan. Además también habrá otro informe sobre el empleo.