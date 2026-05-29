Wall Street cierra al alza impulsada por la IA y la esperanza de acuerdo entre EE.UU. e Irán

La Bolsa de Nueva York cerró en positivo el viernes apoyada por el interés cada vez mayor en los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) y por las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses alcanzaron nuevamente máximos históricos: el Dow Jones subió un 0,72% hasta los 51.032,46 puntos, el Nasdaq un 0,20% hasta los 26.972,62 puntos y el S&P 500 un 0,22% hasta los 7.580,09 puntos.

"Estamos cerrando nuestra novena semana consecutiva de ganancias, principalmente gracias a la llegada de nuevos actores que parecen estar beneficiándose" del auge de la IA, dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Tras Micron y SanDisk, la última acción que captó la atención de los inversores el viernes fue la de la compañía informática Dell, que se disparó un 32,77%, hasta los 420,94 dólares.

La compañía sorprendió a todos el día anterior al publicar resultados financieros mucho mejores de lo esperado, incluyendo un aumento de ingresos en el primer trimestre de casi el 88% interanual.

Los ingresos procedentes de servidores de IA también se multiplicaron por más de ocho con respecto al año anterior.

"La revolución de la IA parece extenderse mucho más allá de un puñado de gigantes de los semiconductores", como Nvidia y Broadcom, señaló Art Hogan.

Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York se benefició de "una ola de optimismo respecto a la posible conclusión de un acuerdo de paz" entre Estados Unidos e Irán, opinaron analistas de Briefing.com.

Si bien se creía que las negociaciones estaban en peligro, fuentes en Washington informaron de un acuerdo marco con Teherán que incluye una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente desde el 8 de abril, que aún requiere la aprobación del presidente estadounidense.

Ante esta perspectiva, los precios del petróleo cayeron el viernes a niveles no vistos en casi seis semanas, lo que alivió en cierta medida las preocupaciones inflacionarias.

El mercado no se desplomó, señala Art Hogan, a pesar de que Irán criticó duramente a Estados Unidos por sus "exigencias excesivas, así como por sus posiciones cambiantes y contradictorias".