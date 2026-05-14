Wall Street cierra al alza impulsada por la tecnología y cumbre Xi-Trump

La Bolsa de Nueva York cerró de nuevo al alza este jueves, siempre impulsada por el sector tecnológico, mientras los operadores celebraban al mismo tiempo las conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping en China

El índice Nasdaq (+0,88%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,77%) alcanzaron nuevos máximos al cierre por segunda sesión consecutiva. El Dow Jones se apuntó una subida de 0,75%.

"El clima sigue siendo en general optimista", comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"El mercado continúa avanzando a pesar de las voces que se alzan para decir que está sobrevalorado a corto plazo", agregó el analista.

El mercado sigue impulsado por los valores tecnológicos, entre ellos algunos de los grandes nombres del sector de los semiconductores.

Primera capitalización mundial y símbolo de la euforia en torno a la inteligencia artificial (IA), Nvidia ganó un 4,39%, acercándose al umbral histórico de los 6 billones de dólares de capitalización bursátil.

Broadcom avanzó un 5,41%, AMD se anotó un 0,94% y Marvell, un 2,55%.

Otra señal del entusiasmo por la IA: la start-up estadounidense de chips electrónicos Cerebras vivió un despegue espectacular en su debut en Wall Street el jueves.

El título cerró a 313,44 dólares, lo que representa una prima de 68,15% con respecto al precio inicial de cotización. Teniendo en cuenta las acciones cotizadas y otros instrumentos financieros, su valoración alcanzó los 95.000 millones de dólares, según calcularon los medios estadounidenses.

Al mismo tiempo, "los inversores se alegran de las conversaciones positivas entre Estados Unidos y China en Pekín", señala Jose Torres, de Interactive Brokers.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, el presidente estadounidense declaró que su homólogo chino, Xi Jinping, le había ofrecido su ayuda respecto al estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo tiene importantes repercusiones en el suministro mundial de oro negro.