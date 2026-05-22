Wall Street cierra al alza, optimista sobre un acuerdo por Medio Oriente

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes, con inversores esperanzados en que avancen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras que los valores tecnológicos también impulsaron a los principales índices.

Por segunda sesión consecutiva, el Dow Jones cerró en un máximo histórico, de 50.579,70 puntos (+0,58%). El Nasdaq avanzó un 0,19% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,37%.

"El mercado bursátil parece apoyarse en la idea de que, aunque la situación en torno a Irán parece precaria, las dos partes están negociando y terminarán por alcanzar un acuerdo de paz", dijo a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Según fuentes de seguridad, el jefe del ejército de Pakistán, país mediador en las conversaciones, se dirige a Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo esperar que esta visita de Asim Munir "haga avanzar las cosas".

"Los actores del mercado temen más quedarse fuera si se alcanza un acuerdo durante el fin de semana que permanecer expuestos si ocurre, por ejemplo, una intervención militar", explicó O'Hare.

La pausa será además más larga de lo habitual, ya que el mercado permanecerá cerrado el lunes por el feriado de Memorial Day, en honor a los soldados estadounidenses muertos en misión.