El Niño Watch: cómo el fenómeno climático de 2026 afectaría a Colorado, California, Arizona y otros estados

La posible llegada de un fenómeno de El Niño particularmente intenso durante 2026 podría mejorar la situación que atraviesa el sistema del Río Colorado en el oeste de Estados Unidos. Tras años de sequía persistente, el evento aportaría lluvias y nevadas por encima de lo habitual en zonas de Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California.

El Niño 2026 y el Río Colorado: qué podría pasar en California, Arizona y Nevada

De acuerdo con un reporte publicado por Newsweek, la expectativa principal está puesta en cómo un posible “super” El Niño podría modificar el panorama del Río Colorado, una de las principales fuentes de agua del oeste de Estados Unidos.

El sistema del Río Colorado, con una extensión de 2334 kilómetros, se enfrenta a un año crucial para mantener el suministro de más de 40 millones de personas Brittany Peterson - AP

El sistema del río atraviesa aproximadamente 1450 millas (2334 kilómetros) desde las Montañas Rocosas hasta el Golfo de California, en México, y abastece a millones de personas además de enormes extensiones agrícolas. La cuenca se divide en dos regiones:

Cuenca Alta: Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming.

Cuenca Baja: Arizona, California y Nevada.

El río y sus afluentes proporcionan agua a los siete estados del sistema y también a zonas del norte de México. Según detalló Newsweek, más de 40 millones de personas dependen directa o indirectamente de este recurso hídrico.

La prolongada sequía de los últimos años redujo considerablemente los niveles de almacenamiento en embalses estratégicos, lo que elevó la preocupación sobre el abastecimiento urbano, la generación hidroeléctrica y la estabilidad ecológica de la región, indicó Newsweek.

Qué es El Niño Watch y por qué la NOAA vigila su avance en 2026

Según explicó la NOAA en un informe reciente, las condiciones atmosféricas y oceánicas del Pacífico tropical muestran señales crecientes de transición hacia un evento de El Niño, cuya formación sería probable entre mayo y julio de 2026 y podría extenderse hasta el invierno boreal.

El Niño favorece condiciones más húmedas en sectores del suroeste estadounidense NOAA

El fenómeno forma parte del ciclo climático conocido como Oscilación del Sur de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) que alterna entre fases cálidas y frías cada dos a siete años.

Durante un evento de El Niño, los vientos alisios que normalmente empujan aguas cálidas hacia el oeste del Pacífico se debilitan, lo que permite que esas temperaturas más elevadas se desplacen hacia la costa occidental del continente americano.

Ese cambio altera la circulación atmosférica global y modifica la posición de la corriente en chorro del Pacífico, una corriente de aire que influye directamente sobre las precipitaciones y las tormentas en América del Norte.

De acuerdo con la NOAA, cuando el fenómeno se fortalece, el jet stream suele desplazarse más al sur, lo que favorece condiciones más húmedas en sectores del suroeste estadounidense.

Lago Mead y Lago Powell: el dato que preocupa sobre el almacenamiento del Río Colorado

Uno de los principales problemas actuales es la situación de los lagos Mead y Powell, los dos mayores reservorios de agua de Estados Unidos. Ambos registraron fuertes caídas en sus niveles debido a la combinación de escasas nevadas en las montañas y años consecutivos de precipitaciones insuficientes, explicaron desde Newsweek.

En ese contexto, la posibilidad de un invierno más húmedo aparece como una oportunidad para recuperar parcialmente el almacenamiento perdido. El meteorólogo de AccuWeather, Chad Merrill, señaló a Newsweek que un evento de El Niño entre moderado y muy fuerte “debería ser beneficioso para la sequía”.

“El Niño será un factor que comenzará a erosionar la sequía desde este verano y continuará haciéndolo durante el invierno”, sostuvo Merrill. El especialista agregó que existen buenas probabilidades de que aumenten tanto las lluvias como las nevadas en sectores de la cuenca del Río Colorado.

Qué Es El Niño

Qué zonas de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México podrían recibir más nieve por El Niño

El meteorólogo Brad Pugh, del Centro de Predicción Climática de la NOAA, explicó a Newsweek que históricamente los inviernos con El Niño suelen favorecer precipitaciones por encima del promedio en distintas áreas del suroeste.

Entre las regiones que generalmente reciben mayores acumulaciones de nieve durante estos eventos aparecen:

Arizona

Nuevo México

El sudeste de Utah

El sudoeste de Colorado

Las nevadas son especialmente importantes para el sistema hídrico porque gran parte del agua del Río Colorado depende del deshielo acumulado en las montañas durante el invierno. Cuanto mayor sea la capa de nieve, mejores serán las probabilidades de recuperación de los embalses durante la primavera.

A pesar de las proyecciones favorables, los especialistas remarcan que un solo invierno húmedo probablemente no alcance para resolver la crisis hídrica acumulada durante años.

Según Chad Merrill, uno de los factores que podría limitar el impacto positivo es la posición exacta del jet stream del Pacífico. Si esa corriente atmosférica se ubica más al norte de lo habitual durante El Niño, las tormentas podrían desviarse y dejar menos lluvias sobre la cuenca del Río Colorado.